Da Ferrari a Lamborghini, passando per Porsche e Ford: le auto di GTA VI sono inventate, ma nascondono riferimenti a modelli realmente esistenti

Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Rockstar Games GTA VI, tutte le auto ispirate a modelli realmente esistenti

Domani, giovedì 19 novembre, arriva finalmente Grand Theft Auto VI, tredici anni dopo il quinto capitolo. Definirlo il videogioco più atteso di sempre non è un’esagerazione.

Noi, però, guardiamo sotto il cofano. A Vice City, la versione romanzata di Miami dove si muovono Jason Duval e Lucia Caminos, le auto contano quasi quanto i protagonisti. Sono tutte inventate, anche se somigliano parecchio a quelle vere.

Parte del successo del gioco

Nella serie GTA le automobili sono da sempre protagoniste dietro le quinte, e di capitolo in capitolo hanno guadagnato peso e realismo.

Rockstar, che in passato ha firmato anche la serie racing Midnight Club, non si limita a cambiare un logo: mescola stili e proporzioni e crea vetture con una personalità propria, che si comportano in modo diverso anche alla guida. Intorno c’è poi un piccolo universo di concessionarie, officine, centri di elaborazione e raduni, raccontato con l’ironia dissacrante tipica della saga.

I marchi veri restano fuori per una scelta creativa, non per questioni di soldi. Il numero uno di Take-Two, Strauss Zelnick, ha spiegato che il mondo di GTA è interamente fittizio. A questo si aggiunge un vantaggio pratico: poter distruggere ogni auto senza vincoli di licenza e senza mettere in imbarazzo le Case.

Ispirate a vetture reali

Per chi ama le quattro ruote, il gioco è un grande esercizio di enigmistica. La Vapid Ganado, l’auto personale di Jason, ricorda una Ford Ranchero del 1970 con qualche tocco di Mercury Cougar. La Grotti Cheetah ‘95 è di fatto una Ferrari Testarossa con un altro nome, la Declasse Mamba GT guarda alla Shelby Daytona Coupe e la Bravado Banshee strizza l’occhio alla Dodge Viper.

Tra le supercar, la Pegassi Tempesta ha più di un tratto in comune con la Lamborghini Huracán, mentre la Progen Emerus richiama la McLaren Senna. La Pfister Comet S2 Cabrio, infine, è un chiaro omaggio alla Porsche 911 Cabriolet.

Tutte le nuove vetture

Un elenco ufficiale ancora non c’è, ma tra trailer e screenshot si può già mettere insieme una prima lista. Per le classiche e le muscle car, la Vapid Riata Classic ricorda la prima serie della Ford Bronco, la Dominator Buggy ‘67 si ispira alla Mustang hardtop dello stesso anno e la Stanier ‘55 pesca dalla Ford Fairlane Crown Victoria.

Più moderne la Schafter, parente della Mercedes Classe E W212, la Sentinel, che richiama la BMW Serie 3 E30 cabrio, e la Coquette, che prende spunto dalla Corvette del 2014. La Grotti Furia sta a metà strada tra Pininfarina Battista e Ferrari F8.

Poi ci sono i modelli ancora senza nome, intravisti nei filmati: le Dodge Charger, le Chevrolet Tahoe e le Ford Crown Victoria della polizia, SUV di lusso come Mercedes Classe G e Rolls-Royce Cullinan, sportive come Nissan Skyline GT-R R32, Porsche Cayman e BMW M4, fino a hypercar come Bugatti Chiron, Lamborghini Diablo e Ferrari SF90. La lista si allungherà con ogni probabilità nelle prossime settimane.

L’attesa agli sgoccioli

Il conto alla rovescia è agli sgoccioli: GTA VI esce il 19 novembre 2026 su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. La Standard Edition costa 79,99 euro, mentre la Ultimate Edition sale a 99,99 e aggiunge contenuti extra, tra cui auto esclusive e pacchetti estetici.

Il pacchetto Vintage Vice City è incluso nelle edizioni digitali acquistate entro il 20 novembre. Servono fino a 212 GB di spazio libero e, per ora, non è stata annunciata una versione per PC.