Fonte: Ufficio Stampa Bugatti/Getty Images Erling Haaland si è assicurato una Bugatti Tourbillon

Erling Haaland non smette mai di far parlare di sé. Stavolta, però, non c’entrano gol o record in campo: l’attaccante del Manchester City ha deciso di regalarsi un nuovo bolide. Un vero mostro su quattro ruote. Parliamo della Bugatti Tourbillon, una supercar dal design futuristico e prestazioni che tolgono il fiato. Il prezzo è di ben 4 milioni di sterline.

Rinnovo festeggiato con stile

Il fuoriclasse norvegese, fresco di contratto monstre da 200 milioni di sterline in nove anni e mezzo, ha unito le forze con l’amico e miliardario collezionista di auto Ole Ertvaag per mettere le mani su uno dei soli 250 esemplari di questo gioiello firmato Bugatti. Un’ibrida V16 da 1.800 cavalli, capace di bruciare i 100 km/h in due secondi netti. E se ti sembrava già tanto, sappi che in cinque secondi può toccare i 200 km/h. La velocità massima? 445 km/h.

Le caratteristiche, del resto, parlano da sé. Motore ibrido benzina-elettrico, portiere a farfalla, design scolpito per sfidare l’aria. La Bugatti Tourbillon sembra arrivare dal futuro e, per Haaland, sarà probabilmente il pezzo forte di una collezione che fa già girare la testa.

Per portarsi a casa il gioiello in Norvegia, dove oltre il 90% delle auto vendute è ormai elettrico, bisogna mettere in conto un bel fardello sotto forma di tasse. E il motivo è semplice: il Paese scandinavo impone tariffe salatissime per i veicoli a benzina, anche se ibridi. Secondo quanto riportato, tra imposte, personalizzazioni su misura e altri costi aggiuntivi, il prezzo finale per Haaland e il suo socio dovrebbe toccare quota 4 milioni di sterline. Una cifra da capogiro, persino per due portafogli molto pesanti.

Corsa all’immatricolazione

Il piano è quello di immatricolare l’auto in Norvegia prima del 1° aprile, data in cui entreranno in vigore nuove normative ancora più rigide sulle importazioni di veicoli ibridi. Insomma, una corsa contro il tempo. E una sfida logistica che, vista la disponibilità economica dei due, sembra ben alla loro portata.

Ole Ertvaag, tra l’altro, è un nome noto tra gli appassionati di supercar. Nonostante sia tifoso del Manchester United, ha già investito in diversi progetti con Haaland, dal settore immobiliare alle auto di lusso. I due, entrambi originari della regione norvegese di Rogaland, hanno già acquistato insieme una Mercedes-AMG da 2,62 milioni di sterline e condividono un garage da sogno.

Nel caso della Bugatti, oltre al prezzo già monstre di partenza – circa 3,2 milioni di sterline – si aggiungeranno sicuramente costi extra per la personalizzazione completa: dalla vernice ai materiali interni, ogni dettaglio sarà scelto su misura. Qualcuno scherza sul fatto che la macchina possa uscire dai laboratori Bugatti in celeste, colore del City, anche se brancoliamo nelle voci di corridoio.

Gusti raffinati

Una fonte vicina ai due ha raccontato al The Sun che “il costo non è certo un problema per persone come Haaland” e che “amerà guidarla durante i suoi viaggi di ritorno in Norvegia”. In effetti, tra Rolls-Royce Cullinan (neanche i suoi prezzi di listino scherzano), Ferrari Monza SP2, Range Rover Sport e Audi RS6 Avant Quattro, Haaland ha già dimostrato di avere gusti raffinati.

A 24 anni, il numero 9 del City domina i campi da gioco (29 gol stagionali finora), e costruisce pezzo dopo pezzo un impero anche fuori. Con questa Bugatti, aggiunge un altro tassello – rumoroso, velocissimo, e soprattutto esclusivo – a un profilo che sembra pensato per lasciare il segno, dentro e fuori dal rettangolo verde.