Harry Kane, bomber del Bayern Monaco e colonna dell'Inghilterra, viaggia completamente a zero emissioni al volante di una potente e tecnologica Audi SQ8 e-tron

Ufficio Stampa Audi/Getty Images Harry Kane: anche l'auto è una forza della natura

Harry Kane appartiene a quella schiera di campioni che fa parlare poco di sé lontano dal campo, guadagnandosi il rispetto di tifosi e difese avversarie a suon di gol e prestazioni scintillanti, da bomber di razza. Anche nella scelta dell’auto, però, il capitano dell’Inghilterra non ha rinunciato a prestazioni e dimensioni importanti. Durante la consegna delle vetture aziendali ai giocatori del Bayern Monaco, l’attaccante ha ricevuto le chiavi di una Audi SQ8 e-tron, sport utility completamente elettrica scelta pure da Joshua Kimmich, Manuel Neuer e dall’allenatore Vincent Kompany.

Un legame lungo vent’anni

Il sodalizio tra Audi e il Bayern Monaco prosegue da oltre vent’anni, con la Casa dei Quattro Anelli sia partner sia azionista del club tedesco, nonché periodico fornitore di una selezione dei propri modelli ai calciatori. Dal 2020 la flotta destinata alla squadra è formata soltanto da vetture elettriche, scelta accompagnata dall’installazione di numerose colonnine nel centro sportivo di Säbener Straße e nei pressi dell’Allianz Arena.

Quando l’hanno affidata a Kane, la SQ8 e-tron rappresentava una delle proposte più potenti della gamma a zero emissioni del marchio. Il sistema di trazione utilizza tre motori elettrici – uno collocato sull’asse anteriore e due sul posteriore – capaci di erogare una potenza di 503 CV, mentre la coppia arriva a 973 Nm. Una spinta tale da valere uno 0-100 in 4,5 secondi e una velocità massima limitata elettronicamente a 210 km/h.

Alla base del sistema si trova una batteria agli ioni di litio da 114 kWh lordi, dei quali 106 effettivamente utilizzabili. Il costruttore dichiara un’autonomia di 513 km nel ciclo WLTP, sebbene sul risultato finale incidano vari fattori, tra cui il percorso e lo stile al volante. Collegandosi a una colonnina rapida, la potenza di ricarica in corrente continua arriva a 170 kW e nelle condizioni migliori bastano circa 31 minuti per passare dal 10 all’80%.

La carrozzeria supera i 4,9 metri di lunghezza e offre cinque posti, insieme a un bagagliaio adatto anche agli spostamenti più lunghi. Insomma, le prestazioni contano, ma ancor di più contano la solidità e il comfort percepito a bordo, tanto dal conducente quanto dai passeggeri, sia anteriori sia posteriori. La trazione quattro ripartisce la potenza fra i due assi e, attraverso le sospensioni pneumatiche, il guidatore può inoltre alzare/abbassare la vettura e cambiare la risposta dell’assetto.

Inghilterra-Ghana: sfida mondiale

Per qualche settimana Harry Kane non sfreccerà lungo le strade di Monaco o almeno se lo augurano i tifosi inglesi, che questa sera si riuniranno davanti al televisore in occasione del match tra la nazionale dei Tre Leoni e il Ghana, nella seconda giornata del gruppo L del Mondiale 2026. Il calcio d’inizio è previsto alle 22 italiane al Boston Stadium di Foxborough, con diretta in chiaro su Rai 1.

Entrambe le nazionali hanno cominciato il torneo con una vittoria. Da un lato, il 4-2 rifilato dall’undici di Thomas Tuchel alla Croazia ha evidenziato guizzi offensivi, alternati ad alcune sbavature in difesa, dall’altro la selezione africana ha piegato Panama per 1-0 soltanto grazie a una rete arrivata nelle battute finali. Un altro successo consentirebbe di mettere al sicuro la qualificazione ai sedicesimi. Sul fronte inglese molte delle speranze passeranno ancora una volta da Kane, chiamato a fare sul campo ciò che la sua Audi promette sulla strada: trasformare subito la potenza disponibile in velocità e risultato.