Harry Kane ha conquistato il Pallone d'Oro 2026 dopo una stagione da record. Nel corso della sua carriera ha guidato SUV di lusso e una rarissima sportiva

Ufficio Stampa Bentley/Getty Images Harry Kane, il garage del Pallone d'Oro: quanto lusso

Harry Kane è il Pallone d’Oro 2026. Il bomber del Bayern Monaco è stato premiato lunedì 26 ottobre al London Palladium, dopo un serrato testa a testa con Kylian Mbappé e Lamine Yamal, rispettivamente arrivati in seconda e terza posizione. Per il centravanti 33enne si tratta del riconoscimento di una carriera, per il suo Paese la fine di una lunga attesa: l’ultimo inglese ad aggiudicarsi il premio era stato Michael Owen 25 anni fa, mentre militava nel Liverpool.

Il verdetto dei giurati trova fondamento nei numeri: 73 gol in 65 presenze tra Bayern Monaco e Nazionale dei Tre Leoni. Nella stessa sera Kane ha ricevuto pure la statuetta di miglior attaccante dell’anno. Una volta lasciato il terreno di gioco, l’attenzione ricade sulle sue auto guidate, perlopiù britanniche, anche se il trasferimento in Bundesliga lo ha messo al volante di alcune Audi.

Le Audi al Bayern Monaco e un pezzo molto esclusivo

Grazie alla partnership tra Audi e Bayern Monaco, i calciatori del club bavarese possono scegliere un’automobile della Casa dei Quattro Anelli. Per la stagione 2024/25, Kane ha preferito la SQ8 e-tron, un SUV elettrico spinto da tre motori capaci di sviluppare complessivamente 503 CV in modalità boost e di offrire fino a 460 km circa di autonomia dichiarata nel ciclo WLTP. In precedenza, durante la sua prima stagione con la squadra tedesca, Harry aveva già provato una Q8 e-tron nera.

Mentre seminava ancora il panico tra le difese della Premier League, possedeva una Bentley Continental GT Supersports, equipaggiata con un W12 biturbo da 6,0 litri che sviluppa 710 CV, spingendo la coupé fino ai 336 km/h. I collezionisti farebbero carte false pur di averla, se solo la trovassero: la Casa britannica ne ha realizzati appena 710 esemplari.

L’opportunità di aggiudicarsi quella del giocatore si è palesata nel marzo 2025 su Auto Trader, dove veniva proposta a circa 83.500 euro: da nuova costava quasi 240.000 euro. Bianca, con cerchi neri da 21 pollici e circa 40.000 chilometri percorsi, conservava il volante sulla destra, una configurazione perfettamente normale nel Regno Unito, ma meno pratica per chi, come il centravanti inglese, si è trasferito in Germania.

Il furto della Range Rover

Nell’aprile 2017 Kane aveva mostrato su Instagram una Jaguar F-Pace, congratulandosi per i premi World Car of the Year e World Car Design of the Year assegnati al SUV d’oltremanica. Il calciatore ne aveva apprezzato soprattutto la praticità, sottolineando lo spazio per la figlia e i cani, senza rinunciare alle prestazioni.

Delle prove fotografiche lo inchiodano poi insieme a due differenti Range Rover: una Sport L494, presentata nel 2013 e proposta con un’ampia scelta di motorizzazioni, tra cui potenti V8 a benzina, e una L405, quarta generazione del fuoristrada di lusso. Non tutto è stato, però, così piacevole. Ai tempi del Tottenham, il club dov’è cresciuto ed esploso tra i professionisti, denunciò nell’ottobre 2020 il furto di una Range Rover da circa 100.000 sterline a Chingford, nella zona orientale di Londra. Per impossessarsi della vettura, i ladri avrebbero utilizzato un dispositivo elettronico capace di sbloccarne le portiere. Nonostante il giocatore si fosse rivolto alla Polizia, gli agenti non riuscirono a risalire ai responsabili.