Sulla Lamborghini di Hugo Ekitike spiccano il bianco opaco e gli interni rossi: l'attaccante del Liverpool ha chiesto una Revuelto diversa da tutte le altre

Getty Images Una Lamborghini su misura per Hugo Ekitike: vale 750.000 euro

Tre giri in pista al volante di una Lamborghini possono già essere un regalo memorabile. I problemi di Hugo Ekitike sono, però, di tutt’altro tipo: una Revuelto di serie doveva sembrargli troppo ordinaria. Ed eccolo allora mettersi in contatto con Centurion Motors per farsi personalizzare la supercar italiana. Fin sull’uscio di casa gli è stata recapitata una vettura dal valore stimato di circa 750.000 euro: non potrà dirsi sorpreso se, al suo arrivo al centro sportivo del Liverpool, tutti gli occhi saranno puntati su di lui. O meglio, sulla sua nuova fiamma.

Bianca, ma non del tutto

Quando il camion ha raggiunto la residenza inglese del calciatore, ha fatto la sua comparsa una Revuelto dall’aspetto insolito. Il bianco opaco si fa largo in ogni dove e ricopre persino alcuni componenti normalmente lasciati neri. Stesso trattamento riservato ai cerchi in lega, personalizzati nella medesima tonalità.

Non tutto, però, segue questa scelta cromatica. In diversi punti rimane visibile la fibra di carbonio, mentre alcuni particolari rossi spezzano l’accostamento tra superfici chiare e scure. Per gli interni è stato scelto proprio il rosso, presente sui rivestimenti dei sedili sportivi e in diversi inserti: un richiamo ai colori del Liverpool, guarda un po’ la squadra dei Reds.

Nonostante la personalizzazione, alcuni elementi caratteristici della Revuelto sono sempre lì, tra cui i gruppi ottici a LED dalla forma a Y, visibili anche nella parte posteriore, sopra il doppio scarico rialzato.

A documentare la consegna ci ha pensato la stessa Centurion Motors. Nel filmato Ekitike osserva l’auto appena scaricata dal mezzo di trasporto e, accomodatosi nell’abitacolo, decide di provarla subito. La configurazione è stata realizzata appositamente per lui e l’entusiasmo sembra palpabile.

Un V12 da 1.015 CV, aiutato dall’elettrico

La meccanica non ha subito modifiche documentate rispetto al modello di serie. Sotto la carrozzeria lavora un V12 aspirato da 6,5 litri, capace di sviluppare autonomamente 825 CV. A dargli manforte provvedono tre motori elettrici, che portano la potenza complessiva a 1.015 CV.

Due unità elettriche agiscono sulle ruote anteriori, la terza è integrata nella trasmissione automatica a doppia frizione a otto rapporti. La trazione è integrale e, stando ai dati ufficiali, la vettura passa da 0 a 100 km/h in 2,5 secondi, con una velocità massima superiore ai 350 km/h.

La Revuelto prevede un sistema plug-in hybrid, quindi dispone di una batteria ricaricabile dall’esterno. Può viaggiare senza ricorrere al motore termico, seppure per distanze molto contenute, sui 13 km.

Al volante si può scegliere fra diverse modalità di guida, da Città alla più estrema Corsa. L’abitacolo ospita la strumentazione digitale e uno schermo dedicato al passeggero.

Quanto ha speso il calciatore del Liverpool

Sul conto finale circolano cifre importanti. Secondo diverse ricostruzioni giornalistiche, la Lamborghini personalizzata di Ekitike avrebbe raggiunto un valore di circa 750.000 euro, sebbene manchi una conferma ufficiale della somma effettivamente versata. La Revuelto supera già nella configurazione standard il mezzo milione di euro e, nel caso dell’attaccante francese, alla cifra finale avrebbero contribuito le personalizzazioni estetiche commissionate a Centurion Motors. Dopo tutte queste attenzioni, Ekitike accetterebbe di prestarla anche solo per tre giri?