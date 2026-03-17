Ilary Blasi non sfigura con nessuno in auto: le supercar scelte dalla conduttrice del nuovo Grande Fratello Vip sono rarissime e costano cifre da capogiro

Ufficio Stampa Lamborghini/Getty Images In auto Ilary Blasi chiede solo il meglio: le supercar della conduttrice del Grande Fratello Vip

Se sei una star, lo devi dimostrare ogni giorno, anche quando ti metti al volante: le auto di Ilary Blasi mescolano l’adrenalina delle prestazioni al pragmatismo urbano. La conduttrice del Grande Fratello Vip non è indifferente né ai mezzi che comunicano status né a vetture meno appariscenti, ma più facilmente utilizzabili nel contesto urbano.

La potenza selvaggia del V10

Più ego o più precisione? Non c’è bisogno di scegliere quando nel tuo parco macchine hai una Lamborghini Huracán dal valore di oltre 200.000 euro. L’ex signora Totti si è lasciata immortalare sulla supercar di Sant’Agata Bolognese per uno scatto che ha subito suscitato la curiosità (e l’invidia) dei follower. Spinto da un motore aspirato da 5.2 litri di derivazione Audi, questo gioiello tecnico è fatto per dominare.

Con un telaio in alluminio e fibra composita, la Huracán ferma l’ago della bilancia tra i 1.380 e i 1.550 kg. Qualunque sia la versione selezionata, dalla più stabile e rassicurante LP610-4 all’estrema STO il DNA resta lo stesso: da 0 a 100 km/h scatta in circa 3 secondi e tocca i 325 km/h di velocità massima. Occhio però, perché l’assenza del turbo impone un certo grado di esperienza, in compenso offre una risposta eccezionale. A bordo il cockpit da jet colloca l’infotainment in secondo piano, perché qui a contare è soprattutto il rapporto uomo-macchina.

Il simbolo del potere

In una storia su Instagram, Ilary Blasi è apparsa anche su un bolide tedesco. Inarrestabile per vocazione, la Mercedes Classe G smette di essere un SUV e diventa un esperimento di ingegneria invasiva sotto le cure di Brabus. Il V8 portato a 4.5 litri eroga ora 900 CV e una coppia mostruosa di 1.250 Nm (limitata elettronicamente), permettendo di coprire lo “0-100” in circa 3,7 secondi.

Un kit widebody in carbonio, passaruota allargati, cerchi da 24 pollici e scarichi laterali illuminati la rendono riconoscibile al primo sguardo, mentre all’interno il livello di personalizzazione “Masterpiece” prevede un massiccio ricorso alla pelle lavorata a mano e all’illuminazione LED. Il prezzo a partire da circa 570.000 euro è un ostacolo insormontabile per molti, ma non per la Blasi: la sintonia è unica. A bilanciare i giganti della strada ci pensa infine la Smart ForTwo, sulla quale Ilary è stata pizzicata dai fotografi mentre riceveva una multa. Lunga appena 2,7 metri, la citycar a due posti ti risolve ogni problema di parcheggio nelle grandi città.

Ritorno al Grande Fratello Vip

Dalla strada allo studio, l’energia di Ilary Blasi è immutata. Martedì 17 marzo 2026 il Grande Fratello Vip torna in prima serata su Canale 5 sotto la sua conduzione. Al suo fianco, una coppia di opinioniste d’eccezione come Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, pronte a commentare le dinamiche dei sedici concorrenti.

Il racconto, prodotto da Endemol Shine Italy, vede già alcuni protagonisti come Adriana Volpe e Raul Dumitras all’interno della Casa dopo il successo dell’Open House su Mediaset Infinity, ai quali si uniscono nomi della fama di Alessandra Mussolini, Raimondo Todaro e Antonella Elia, in un’edizione che promette di mescolare talento e confronto umano in una Casa completamente rinnovata, pronta a catturare ancora una volta l’attenzione del grande pubblico.