Per un SUV non è necessario spendere una fortuna: Ilenia Pastorelli è il volto di un'auto che parla la sua stessa lingua, fatta di spontaneità e semplicità

Ilenia Pastorelli fa da testimonial a un'auto semplice e simpatica, proprio come l'ospite di Stasera tutto è possibile

Individuare il volto giusto per raccontare un prodotto serve a creare un legame immediato, ed è esattamente quanto accade con la nuova auto promossa da Ilenia Pastorelli. Associare un personaggio amato a un prezzo aggressivo suscita subito un pensiero: sei davanti a un’affare e ti conviene correre in concessionaria. Se hai in mente un SUV moderno, ma non intendi spendere troppo potresti essere capitato nel posto giusto.

Un prezzo d’attacco irresistibile

Fin dalla partecipazione al Grande Fratello, quand’era ancora una sconosciuta, la bella romana si è saputa far apprezzare per la spontaneità e il carisma verace, un’indole mai smarrita durante la prolifica carriera di attrice. Ecco perché i responsabili marketing della Evo 5 hanno pensato di scritturarla nello spot TV del Sport Utility compatto ed economico, lanciato sul mercato italiano sotto l’egida del brand “low-price” del gruppo molisano DR Automobiles.

La strategia di comunicazione che vede protagonista la Pastorelli mette l’accento proprio sul “prezzo d’attacco”, pur dando sfoggio di stile. In termini tecnici, la Evo 5 nasce sulla solida base del modello cinese Beijing X3, tuttavia non si limita a essere una semplice copia. Il reparto di design interviene sulle finiture interne e sui loghi, avvicinando la vettura ai gusti del Vecchio Continente, pur senza partire da zero: appoggiarsi su un modello preesistente consente di abbattere i costi di progettazione e tenere il prezzo di listino sotto i 16.000 euro.

Nonostante il posizionamento economico, la Evo 5 offre tutto il necessario nel quotidiano. Con una lunghezza di circa 4,3 metri e una posizione di guida rialzata, tipica dei SUV urbani, monta sotto il cofano un motore 1.5 turbo benzina da 127 CV, disponibile pure in versione GPL, una scelta intelligente per abbattere drasticamente i costi di gestione e i consumi. Dallo schermo touch al cruise control, l’allestimento mette sul tavolo dotazioni interessanti. Il pacchetto comprende anche il climatizzatore, la retrocamera abbinata ai sensori e sedili con dettagli in eco-pelle, confermando l’idea di una vettura che brilla soprattutto per rapporto tra contenuti e spese d’esercizio nel confronto diretto con modelli come la Dacia Duster o la MG ZS.

Stasera tutto è possibile: un finale da fuochi d’artificio

Ma la carriera di Ilenia Pastorelli non corre solo sulle auto. Mercoledì 15 aprile, in prima serata su Rai 2, l’attrice de Lo chiamavano Jeeg Robot dà spettacolo tra i protagonisti del finale di stagione di Stasera tutto è possibile. Il comedy show condotto da Stefano De Martino chiude un’annata da record all’Auditorium Rai di Napoli con una puntata a tema “Mai dire mai”, ricca al solito di tanti ospiti famosi pronti a non prendersi troppo sul serio nelle prove sottoposte dagli autori.

Ilenia Pastorelli si unisce a un cast di assoluto rispetto composto da Angelo Pintus, Rocío Muñoz Morales ed Ema Stokholma, oltre ai pilastri del programma, da Francesco Paolantoni a Herbert Ballerina. Nello show conclusivo della stagione l’attrice sarà alle prese con l’iconica Stanza Inclinata e giochi cult come “Segui il labiale”, a conferma di quella verve ironica che l’ha resa la testimonial ideale per un marchio in cui la semplicità e la simpatia contano.