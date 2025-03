Laureato in Comunicazione e giornalista pubblicista. Dal 2012 è attivo nel mondo del giornalismo online. Amante dell'automotive e del motorsport si divide tra presentazioni di auto, moto e Gran Premi. Cresciuto nel mito di Valentino Rossi e Michael Schumacher spera un giorno di poter raccontare nuovamente le gesta di altri grandi campioni per l'Italia.

Fonte: iStock Dalla produzione al fine vita: le auto più ecologiche

Negli ultimi anni l’attenzione della gente nei confronti dell’automotive si è spostata su temi molto differenti rispetto al passato. Prima eravamo abituati a vedere un utente più attento a fattori come il motore e l’estetica del veicolo, oggi invece le cose sono decisamente cambiate. La parte di design si è praticamente standardizzata con modelli che addirittura condividono le stesse forme. Il focus principal dell’acquirente si è spostato sui consumi, sulla sicurezza e sull’ecologia. Il nostro pianeta negli ultimi anni ci ha dato più volte prova dei disastri naturali che può mettere in moto.

In relazione a tutto ciò in Europa si è deciso di spingere forte il piede sull’acceleratore per quanto concerne l‘elettrificazione del parco auto in vendita nel nostro Continente. Se da un lato però i costruttori si stanno sforzando di operare questa transizione, dall’altro, i vari Governi latitano ancora nella costruzione della sufficiente infrastruttura di cui ha bisogno questo mercato per esplodere definitivamente.

Le auto premiate

Dal punto di vista dell’ecologia però non bisogna soffermarsi sulla sola motorizzazione che monta un determinato veicolo. Dietro ogni singola vettura, infatti, c’è tutto un processo produttivo che può essere più o meno inquinante. A tal proposito Green NCAP si è occupata anche quest’anno di premiare 5 vetture elettriche del 2024, che hanno ricevuto 5 stelle per la loro prestazione LCA (valutazione del ciclo di vita).

Nello specifico, a ricevere questo prestigioso riconoscimento, sono state: BYD Dolphin, Hyundai Kona, Jeep Avenger, Opel/Vauxhall Corsa e Tesla Model 3. L’attestazione è arrivata dopo che sono stati valutati i costi ambientali derivanti dalla produzione, l’approvvigionamento energetico, l’ecologia su strada, la manutenzione e lo smaltimento a fine vita. Il paletto che è stato utilizzato per restringere il campo è stato quello di una soglia di emissioni dei veicoli oggetto di studio pari a 100g CO2-eq/km. Su ben 18 vetture testate, solo il 28% (5) sono risultate in linea con questi parametri.

Cos’è il Green NCAP?

Da sottolineare che tra i vari costruttori ci può essere grande soddisfazione da parte di Stellantis, che piazza addirittura due vetture in questa cinquina. Green NCAP è un programma di valutazione dei veicoli verdi supportato dall’Euro NCAP, in collaborazione con i governi europei. L’organizzazione è presente in Ue con laboratori in ben 8 Paesi. I primi passi sono stati mossi nel febbraio del 2019. Per quanto concerne la durata del veicolo è stata presa in esame una durata di 16 anni e un chilometraggio totale di 240mila km.

Dal punto di vista del fine vita della vettura un grande impatto lo rivestono i materiali con cui questa è fatta. Di recente, infatti, tanti costruttori, cercando di essere sempre più eco-friendly, stanno ponendo grande attenzione anche ai materiali con cui sono composte le loro vetture. Giusto per citare un marchio a caso, Dacia ad esempio da tempo ha ridotto l’uso delle vernici e ha presentato Starkle, un materiale innovativo composito. Naturalmente ci sono anche componenti che per forza di cose non vengono prese in considerazione, ma hanno ugualmente la loro incidenza dal punto di vista ambientale. Pensiamo ad esempio agli pneumatici. A tal proposito una delle pratiche che sta maggiormente prendendo piede è quella delle gomme ricostruite.