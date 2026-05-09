Il videoclip de La genesi del tuo colore di Irama celebra le supercar a Monza: è scontro tra la precisione tedesca e il ruggito dei motori aspirati italiani

Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Ufficio Stampa Porsche/Getty Images La genesi del tuo colore: scontro tra supercar nel videoclip di Irama

Il rombo dei motori e il ritmo incalzante delle hit pop in un cocktail frizzante: le auto ad alte prestazioni rubano la scena in uno dei videoclip più ricordati e celebrati di Irama, tra gli ospiti annunciati ad Amici per la puntata di sabato 9 maggio su Canale 5. Sebbene dall’uscita de La genesi del tuo colore siano già passati cinque anni, lo spettacolo offerto dalle supercar tra i cordoli dell’Autodromo di Monza continua a ronzare nella mente degli appassionati di motori, la cartina tornasole dell’eccellenza ingegneristica dei marchi coinvolti.

La supercar tedesca si confronta coi bolidi italiani

L’intera produzione trova spazio nel tempio della velocità italiano, in cui tengono gli spettatori col fiato sospeso scenari leggendari come la storica curva dell’anello di Alta Velocità , del resto, con la sua pendenza dell’80% questo tratto si presta al concept narrativo del videoclip, incentrato sulla resilienza di una pilota. A rubare le attenzioni è la Porsche 911 GT3 della serie 991, una supercar da esibizione adrenalinica, un oggetto meccanico costruito attorno al concetto di precisione. Sul fronte tecnico, il sei cilindri boxer aspirato da 4.0 litri sprigiona 500 CV, che vale uno scatto da 0 a 100 km/h in appena 3,4 secondi. Nel momento di svilupparla, la Casa tedesca ha dato la priorità alle performance, culminate in un’aerodinamica sofisticata, da far impallidire tante dirette avversarie.

A contendere il centro della scena alla sportiva tedesca, compaiono meravigliose opere italiane messe a disposizione da una realtà rinomata come Puresport. Spinta dal V10 aspirato da 5.2 litri, la Lamborghini Gallardo LP570-4 Superleggera esprime potenza allo stato puro, spoglia dei filtri eccessivi dell’elettronica moderna. Le fa eco la più recente Huracán EVO, un concentrato di tecnologia da 640 CV che utilizza il sistema LDVI e le quattro ruote sterzanti per anticipare le intenzioni del conducente, rendendo la velocità estrema quasi accessibile.

In rappresentanza del mito Ferrari irrompono due pietre miliari. Gli eterni romantici guarderanno rapiti la 458 Italia, l’ultima grande berlinetta V8 aspirata pronta a toccare i 9.000 giri al minuti e una risposta al pedale immediata, mentre il suono si propaga tra i box di Monza come una firma d’autore. Segna invece l’ingresso trionfale nell’era del turbo la 488 GTB, un missile da 670 CV e 760 Nm, per uno “0-100” in soli 3 secondi netti.

Amici: tensione agonistica come una staccata al limite

La carriera di Irama incrocia sabato 9 maggio il palco che lo ha lanciato, ospite d’onore dell’ottava puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi, un appuntamento cruciale nella quale verrà annunciato chi tra i sei allievi rimasti in gara potrà giocarsi la finalissima.

Mentre la giuria composta da Gigi D’Alessio, Cristiano Malgioglio, Amadeus ed Elena D’Amario si prepara a emettere i verdetti sulle tre squadre – composte, lo ricordiamo, da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini e Veronica Peparini, ed Emanuel Lo e Anna Pettinelli – Irama presenterà il suo nuovo singolo Cabana. Senza rivelare i nomi di chi dovrà abbandonare il sogno della vittoria proprio a un passo dal traguardo, la serata si preannuncia carica di tensione agonistica, proprio come una staccata al limite alla Prima Variante di Monza.