Getty Images Irina Shayk e le auto: una storia di collaborazioni vincenti

Con la bellezza e lo charme che tutti le riconoscono, Irina Shayk abbaglierà Sanremo 2026. Tra le modelle più note al mondo, siamo abituati ad ammirarla nei grandi eventi mentre indossa vestiti e gioielli costosissimi, per l’invidia dell’intero popolo femminile. Eppure, in lei convive anche un altro lato, forse meno raccontato ma altrettanto rivelatore sulla sua reale natura: quello passionale verso i motori. Perché se il grande pubblico la vede come l’algida regina delle passerelle, il rapporto di Irina con le quattro ruote denota una donna capace di passare dal glamour del calendario Pirelli alla polvere dei circuiti, senza la paura di sporcarsi le mani con l’ingegneria estrema.

Formula Irina e gli scatti con la Stingray

Anche in tema auto, Irina Shayk non si tira mai indietro davanti all’opportunità giusta. Per il recente shooting a Fiorano, pista Ferrari, il fotografo Theo Liu e i suoi collaboratori l’hanno immaginata come parte integrante del team.

“Volevo che il suo guardaroba fosse ispirato alle corse… come se lei facesse parte della Scuderia”

hanno dichiarato i creativi. E in effetti, vedendo la top model indossare pettorine protettive, caschi e stivali tecnici, si percepisce una Formula Irina, a suo perfetto agio.

La scelta dei materiali per il servizio fotografico – gli stessi che ritroviamo nelle vetture da competizione – riflette la personalità di una donna forte e risoluta. D’altronde, se la Casa automobilistica italiana l’ha voluta fortemente nei panni di musa ispiratrice un motivo c’è: incarna quel mix di “purezza estetica e ingegneria estrema” da oltre un secolo associato al Cavallino. Prima ancora di vestire i panni della pilota futuristica a Maranello, Irina aveva posato in compagnia della leggendaria Chevrolet Corvette C3 Stingray, un inno alle linee sinuose e alla potenza brutale degli anni ’70.

Dal rombo al silenzio: l’assaggio della Formula E

Ma se pensate che la futura co-conduttrice del Festival di Sanremo 2026 sia legata in esclusiva al mito del motore a scoppio, dovete ricredervi. Già nel 2019 aveva accettato di contribuire al futuro della mobilità: durante l’E-Prix di New York l’hanno “pizzicata” mentre faceva visita ai box della Formula E, con un marcato interesse per le Gen2.

“È incredibile vedere quanto sia progredita la Formula E in pochi anni”

aveva dichiarato dopo un giro di pista mozzafiato sulla Safety Car, una BMW i8, insieme al fondatore Alejandro Agag. Lodava l’impegno verso l’energia rinnovabile, riconoscendo alle scuderie partecipanti l’impegno per una mobilità più sostenibile.

Una carriera tra i motori: da Kia al calendario Pirelli

Le incursioni di Shayk nel settore delle quattro ruote vengono da lontano. Già nel 2013, la sua presenza all’Istanbul Auto Show accanto alla Kia pro_cee’d aveva trasformato un evento di settore in un momento di costume globale, e nel 2018 aveva detto “sì” ad Audi. Eppure, la vera consacrazione arriva con il calendario Pirelli 2026, da protagonista di “The Cal”. Per lei, cresciuta in una piccola città russa e arrivata a New York, far parte di questo progetto è un sogno che diventa realtà, un modo per fuggire dal caos cittadino ed entrare in una dimensione estetica eterea