Ufficio Stampa Ferrari/Getty Images Jannik Sinner, lusso a Montecarlo: la Ferrari 812 Competizione del campione azzurro

All’impugnare della racchetta Jannik Sinner dosa i gesti, a Monaco si scatena su strada. Un filmato, pubblicato da Monaco Luxury Style su Instagram, ritrae l’asso della racchetta azzurro mentre sale a bordo di una Ferrari 812 Competizione. Nonostante duri solo pochi secondi, la scena ha già iniziato a circolare fra tifosi e appassionati di motori.

Valore milionario

Per una volta i completi eleganti o le pose a favore di telecamera non la fanno da padrone. Quello ritratto vicino alla sportiva del Cavallino è un Sinner meno studiato: in borghese, approccia il bolide del Cavallino con la sicurezza di un campione. Anche a Montecarlo, dove incontrare una supercar rappresenta un’esperienza quasi ordinaria, una 812 Competizione fa la sua figura.

Prima ancora della presentazione al pubblico, le 999 unità erano andate sold-out nonostante il costo di 499.000 euro, optional esclusi.

La clientela ha fiutato l’affare e, infatti, il prezzo di un esemplare oggi sul mercato può superare il milione di euro. Il fascione scuro che attraversa il cofano e, soprattutto, il pannello chiuso al posto del lunotto posteriore permettono alla Competizione di avere una propria riconoscibilità. Su quella superficie i tecnici hanno ricavato sei generatori di vortici, un accorgimento aerodinamico e un tratto estetico inconfondibile.

Le prestazioni

Privo di turbo e assistenza elettrica, il V12 aspirato di 6,5 litri collocato sotto il lungo cofano eroga 830 CV a 9.250 giri e continua a salire fino al limitatore, fissato a quota 9.500. La coppia massima raggiunge 692 Nm, scaricati sulle ruote posteriori attraverso un cambio a doppia frizione con sette rapporti. I numeri spiegano perché Maranello abbia aggiunto la parola Competizione al nome. Da ferma raggiunge i 100 km/h in 2,85 secondi e tocca i 200 in appena 7,5, mentre la velocità massima supera i 340 km/h. Prestazioni quasi assurde su strada, dove basta una pressione troppo generosa sull’acceleratore per ritrovarsi ben oltre qualunque limite.

La massa a secco si ferma a 1.487 kg, mentre le cambiate richiedono il 5% di tempo in meno rispetto alla 812 Superfast. Le quattro ruote sterzanti possono inoltre muoversi in maniera indipendente, aiutando la berlinetta a girare con maggiore precisione nonostante il motore anteriore.

L’aerodinamica non è stata disegnata soltanto per impressionare davanti a un albergo. Prese d’aria, sfoghi sul cofano, fondo e diffusore devono tenere l’auto incollata all’asfalto quando il V12 comincia a distendere le marce. Dentro, invece, rimangono due posti e un ambiente costruito intorno al guidatore: più pista che salotto, malgrado il prezzo da villa.

La scena ha attirato attenzione anche per il contrasto con il personaggio. Sinner racconta poco della propria vita privata e, fuori dal campo, tende a evitare gesti teatrali. La Ferrari rompe per un attimo quell’immagine controllata, sebbene acquistare una serie limitata non sia certo sorprendente per uno degli sportivi più conosciuti e pagati al mondo.

Resta una fotografia della sua quotidianità monegasca. Il campione sale su una delle Ferrari aspirate più estreme degli ultimi anni e sparisce nel traffico, mentre smartphone e telecamere seguono il movimento. In campo il rumore arriva dagli spalti, qui, invece, provvede un dodici cilindri capace di urlare fino a 9.500 giri. Anche senza racchetta, Sinner ha trovato il modo di lasciare il segno.