L'auto di Jiri Lehecka non è un SUV alla moda. Il tennista ceco, avversario di Sinner a Miami, ha optato per un'ammiraglia solida con motori fino a 600 cavalli

Ufficio Stampa BMW/Getty Images Concreto in campo e alla guida: l'auto di Jiri Lehecka, l'avversario di Jannik Sinner a Miami

In quel di Miami, c’è un avversario che non ha nessuna intenzione di stendere il tappeto rosso al grande Jannik Sinner. Parliamo di Jiri Lehecka, un tennista che fa della concretezza la sua arma migliore, tanto quando scende in campo quanto quando deve salire in auto. Lontano dalle luci dei riflettori dei SUV appariscenti o delle supercar da copertina, il giovane talento ceco ha optato per un mezzo affine in tutto e per tutto al proprio stile.

Quanto vale l’ammiraglia di oltre 5 metri

La compagna di viaggio di Lehecka è la BMW Serie 5 del 2023. Piuttosto che inseguire le mode passeggere, la generazione G60, veloce e autoritaria, si propone come uno strumento di lavoro. Presentata a metà del 2023 e prodotta nello storico stabilimento di Dingolfing, in Germania, la berlina basata sulla piattaforma CLAR ha mescolato le carte. Sotto lo stesso vestito convivono motorizzazioni diesel e benzina mild-hybrid, ibride plug-in e persino la variante 100% elettrica denominata i5.

Dal punto di vista delle dimensioni, la G60 ha fatto un salto in avanti notevole. Lunga oltre 5 metri (5.060 mm per l’esattezza), larga quasi due e con un passo di quasi tre, raggiunge dimensioni fino a qualche anno fa riservate alla sorella maggiore, l’ammiraglia Serie 7. Il bagagliaio da 520 litri può accogliere con facilità le ingombranti borse da gioco di un atleta Atp.

In Europa il modello tedesco conta i collaudatissimi quattro cilindri 2.0 con sistema a 48V: il benzina 520i da 208 CV e l’infaticabile diesel 520d da 197 CV, quest’ultimo capace di percorrere oltre 1.100 km con un pieno. Gli amanti del brivido avranno di che dirsi soddisfatti delle versioni plug-in fino a 490 CV, mentre l’elettrica i5 M60 tocca l’impressionante picco di 601 CV.

All’interno il monumentale Curved Display permette di ridurre al minimo i tasti fisici. Attraverso la piattaforma AirConsole, le pause di ricarica diventano un momento di svago, merito di un ecosistema digitale evoluto con cui far partire i videogiochi direttamente sul display centrale dell’auto. L’accesso alla gamma dell’usato aziendale o seminuovo parte in media da circa 43.000 euro per i modelli a benzina, arrivando a sfiorare i 95.000 euro nel caso delle più potenti versioni elettriche sportive.

Miami: la finale contro Sinner

Svestiti i panni dell’automobilista, il forte tennista dell’Est Europa è pronto per l’appuntamento più importante della stagione sul cemento della Florida. Appuntamento rimandato, al momento, causa maltempo. All’Hard Rock Stadium di Miami Gardens andrà in scena una finale dell’Atp Masters 1000 impossibile da pronosticare: da un lato l’arrivo di Jannik Sinner all’atto conclusivo è una tappa quasi naturale – l’azzurro è arrivato all’incredibile striscia di 31 set vinti consecutivamente sul cemento -, dall’altro il cammino di Lehecka, che coglie fan e addetti ai lavori impreparati.

Il ceco ha avuto il merito di capitalizzare il varco lasciato aperto nel tabellone dall’uscita precoce di Carlos Alcaraz, regolando avversari del calibro di Kouamè, Quinn, Fritz, la rivelazione spagnola Landaluce e infine il francese Fils in semifinale. Sinner, dal canto suo, ha superato Dzumhur, Moutet, Michelsen, Tiafoe e Zverev. La sfida di Miami si preannuncia come una montagna durissima da scalare: i precedenti nel circuito maggiore dicono 4-0 a favore dell’altoatesino, che ha battuto il ceco a Indian Wells e Pechino nel 2024 e più recentemente al Roland Garros. Ma Jiri Lehecka non vuole fermare la sua solida marcia proprio sul più bello.