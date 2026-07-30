Ufficio Stampa Land Rover/Getty Images John Stones: la solidità del nuovo difensore dell'Inter si vede anche fuori dal campo

Per finalizzare il passaggio all’Inter, John Stones è arrivato in aereo, ma tra le immagini lasciate dai suoi anni al Manchester City ce n’è una che riguarda da vicino i motori. Nei video girati fuori dal centro sportivo, il difensore inglese compare al volante della sua auto, una Range Rover Sport completamente nera. Non un esemplare normale, perché Urban Automotive ha modificato diversi particolari della carrozzeria.

Il reel pubblicato su Instagram attribuisce alla Range Rover un valore di 150.000 sterline, poco meno di 175.000 euro, una cifra da prendere con le pinze, visto che Urban lavora su ordinazione e il conto dipende dagli interventi richiesti dal proprietario. Di sicuro il colore nero ricorre spesso nelle sue scelte: dal cofano ai cerchi, occupa praticamente ogni spazio disponibile.

Come Urban Automotive ha modificato il SUV

Il nome Urban Automotive potrebbe far pensare a un allestimento ufficiale, invece la Land Rover non c’entra. Specializzato in SUV e automobili di lusso, il preparatore britannico si occupa soprattutto degli esterni: nello specifico, della Range Rover Sport ha rivisto paraurti, minigonne, spoiler, prese d’aria e componenti in fibra di carbonio, oltre ai cerchi, in grado di raggiungere i 23 pollici.

Dal video non si riesce a stabilire quale motore si trovi sotto il cofano. Attribuirgli il V8 sarebbe suggestivo, ma mancano conferme e la gamma della vettura comprende anche versioni diesel, benzina mild hybrid e plug-in. La preparazione Urban potrebbe quindi avere cambiato soltanto il look, mantenendo la potenza intatta.

In Italia una Range Rover Sport nuova parte da 95.300 euro, quasi 80.000 in meno rispetto al valore attribuito all’esemplare personalizzato. Come già detto, però, la spesa effettivamente sostenuta rimane imprecisata e sarebbe sbagliato caricare l’intera differenza sul conto di Urban Automotive, perché nel mezzo ci sono la motorizzazione, l’allestimento e gli optional scelti dal calciatore.

Le auto degli anni trascorsi al Manchester City

Nel garage del nuovo acquisto dell’Inter è passata anche un’auto più costosa, infatti nel gennaio 2020 Stones arrivò all’allenamento con una Rolls-Royce Cullinan appena acquistata, talmente nuova che gli addetti alla sicurezza tardarono a riconoscerlo e ad aprirgli il cancello. La stampa britannica parlò allora di 265.000 sterline.

Per la Mercedes-Benz SLS AMG aveva preferito il nero satinato, adatto a una sportiva decisamente poco timida, con le portiere ad ali di gabbiano e un V8 aspirato da 571 CV. Poteva raggiungere i 317 km/h, anche se un calciatore rischiava di farsi riconoscere molto prima. Nell’estate del 2017, invece, il difensore accompagnò Kyle Walker all’allenamento su una Mini Cooper classica, immortalata dallo stesso passeggero attraverso Instagram. Tra i SUV enormi dei compagni, la piccola inglese riuscì paradossalmente ad attirare più attenzione di parecchie supercar.

Durante i dieci anni al Manchester City, Stones ha raccolto 295 presenze e 20 trofei, intervallati dagli ingressi in grande stile al centro sportivo. D’ora in poi telecamere e tifosi lo aspetteranno ad Appiano Gentile. La prima auto scelta per raggiungere gli allenamenti dirà se il trasloco avrà coinvolto anche il garage: la Range Rover sarebbe la soluzione più ovvia, ma i precedenti ci insegnano che le sorprese possono essere dietro l’angolo.