Ufficio Stampa Porsche/Getty Images Le auto di Keanu Reeves hanno un'anima analogica

Le mode non sembrano fare effetto su Keanu Reeves. Probabilmente mai lo immaginereste al volante di un’auto di lusso circondato da paparazzi. E avreste ragione. A differenza di molti suoi colleghi, che amano le supercar come fossero accessori, lui preferisce macchine con una storia da raccontare. Sale a bordo, mette la macchina in moto e parte verso nuovi orizzonti: un approccio artigianale che lo rende uno degli appassionati più genuini dello star system.

Da una vecchia 122 alle Porsche

Il primo contatto coi motori risale ai tempi di una vecchia Volvo 122, meglio conosciuta come Volvo Amazon. Allora Keanu doveva ancora imporsi a Hollywood, ma il fascino delle quattro ruote già lo richiamava, nonostante la dotazione essenziale, a tratti rudimentale, di una vettura piuttosto malconcia nell’aspetto, lontana anni luce dal glamour scintillante. Quel legame nato definisce il codice etico di Reeves, uno a cui poco importa delle fredde prestazioni: l’importante è la capacità di reggere il peso di un viaggio da costa a costa. Oggi una 122 vale intorno ai 20.000-25.000 euro, anche se, ovviamente, le condizioni di tenuta e il chilometraggio incidono molto sulle quotazioni.

Keanu Reeves si sente, però, a suo perfetto agio soprattutto in Porsche. Con la Casa di Stoccarda ha una relazione quasi simbiotica, suggellata dalla 911 993 Carrera 4S, il cui valore di mercato oscilla tra i 120.000 e i 150.000 euro per esemplari in ottime condizioni. Era un cimelio da preservare, una “slitta” da spingere al limite nei canyon della California e quando gliela portarono via fu un duro colpo da digerire, ma Reeves non si lasciò prendere dallo sconforto, anzi: ne configurò una nuova, fedele alla stessa sostanza analogica.

Anche nei modelli più moderni, ha sempre cercato la coerenza: l’immagine di lui mentre trasporta un albero di Natale sul tetto di una 991 Carrera 4S (quotata oggi tra i 75.000 e i 100.000 euro) la dice lunga sulla sua filosofia: la grandezza di un’auto si misura da quanto è in grado di restare “normale” nell’utilizzo quotidiano.

In tempi recenti Reeves ha pure varcato il confine tra il guidatore appassionato e il pilota, scendendo in pista nella Toyota GR Cup al volante di una Toyota GR86 Cup Car, un mezzo da competizione dal costo di listino di circa 125.000 euro (escluse tasse e costi di gestione stagionali). Entrare nell’abitacolo di una versione da gara, con roll-bar e assetto rigido, ha permesso a Keanu di saggiare i propri limiti.

John Wick 4: un tour mondiale frenetico

Passare dalla gestione artigianale delle sue auto alla frenesia di Hollywood è il salto che Keanu compie con naturalezza. Questa sera, la passione per la precisione e il movimento che abbiamo visto nel suo garage privato esplode sullo schermo con John Wick 4, in onda in prima serata alle 21:20 su Rai 2.

Dalle distese desertiche della Giordania ai neon di Osaka, fino all’epilogo mozzafiato a Parigi, il film scaraventa lo spettatore in un tour mondiale frenetico. In 169 minuti di frenesia, il leggendario Donnie Yen tiene testa a Wick in quasi ogni inquadratura. Guardare Reeves muoversi in queste scene d’azione lascia il segno: si vede la stessa cura maniacale che mette nel guidare le sue auto.