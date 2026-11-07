Getty Images Kevin Costner guidava una Shelby Mustang GT350 verde in Bull Durham: nella foto, un esemplare rosso

Per Kevin Costner, una delle auto più speciali del garage porta con sé un ricordo di lavoro. Tutto comincia nel 1988, sul set di Bull Durham, commedia ambientata nel mondo del baseball, in cui il suo personaggio, il veterano Crash Davis, guida una Shelby Mustang GT350 cabriolet verde. L’attore prende confidenza con la vettura durante le riprese e finisce per desiderarla anche lontano dalle telecamere. Peccato che portarsela a casa si riveli meno semplice del previsto.

La Shelby di Bull Durham

A raccontare il retroscena è stato lo stesso Costner. Terminato il film, aveva cercato di acquistare la Mustang dalla produzione, ma il prezzo richiesto lo aveva convinto a rinunciare. A risolvere la questione pensò Cindy Silva, allora sua moglie: pagò la cifra necessaria e gli fece trovare l’auto a casa. In seguito la coppia la fece restaurare, restituendole lo splendore della carrozzeria verde.

La passione non si è esaurita con gli anni. In un’intervista pubblicata da InsideHook, il fotografo Matt Hranek ha raccontato di aver visitato il garage dell’attore per il libro A Man & His Car: sotto un telo c’era proprio la Shelby del film. Costner gli consegnò persino le chiavi per spostarla e fotografarla, affidandogli poi il compito di rimetterla al riparo.

Fuori dal set, Costner ha coltivato la passione per i viaggi in automobile anche con HearHere, un’applicazione di cui è stato cofondatore: sfrutta il GPS per raccontare storie e curiosità sui luoghi attraversati lungo il percorso.

Una fotografia pubblicata da Architectural Digest mostra Costner appoggiato alla sua Mustang verde. Nella didascalia la rivista la identifica come una GT350H del 1966, ma altre fonti, comprese MotorTrend e la testimonianza raccolta da Hranek, indicano una Shelby GT350 cabriolet del 1968. Una discrepanza da tenere presente nella ricostruzione della storia dell’esemplare.

Un V8 americano da 250 C3

Sul set di Bull Durham, la Shelby GT350 verde poteva sembrare una Mustang come tante soltanto a uno sguardo distratto. Le prese d’aria ricavate nel cofano e il muso ridisegnato tradivano il lavoro svolto da Shelby sulla sportiva Ford. Nel 1968, gli americani misuravano la cilindrata del suo V8 aspirato in 302 pollici cubi, equivalenti a circa 4,9 litri: da lì uscivano 250 hp (253 CV) e 310 lb-ft di coppia (420 Nm), destinati alle ruote posteriori.

Quanto al cambio, gli acquirenti potevano ordinare un manuale a quattro rapporti oppure un automatico a tre. Difficile immaginare che Costner, una volta terminata la giornata di riprese, avesse molta voglia di restituire le chiavi. Sulla cabriolet compariva inoltre una barra di protezione dietro i sedili. Oggi le versioni originali degli anni Sessanta attirano i collezionisti; quella dell’attore aggiunge il legame con una pellicola importante nella sua carriera.

Su Rete 4 il thriller 3 Days to Kill

Sabato 7 novembre, alle 21:30, Rete 4 trasmette 3 Days to Kill, thriller d’azione uscito nel 2014 sotto la regia di McG, da una sceneggiatura firmata anche da Luc Besson. Stavolta Costner abbandona il baseball per vestire i panni di Ethan Renner, agente della CIA al quale i medici diagnosticano una malattia gravissima. Con il tempo che sembra essergli ormai contato, vorrebbe dedicarsi alla figlia adolescente (Hailee Steinfeld), recuperando un rapporto trascurato per anni.

Ma i buoni propositi devono fare i conti con Vivi Delay (Amber Heard): la donna gli offre un farmaco sperimentale, chiedendo in cambio di eliminare un trafficante d’armi. Costner torna così in azione, diviso fra gli obblighi di una professione pericolosa e il desiderio di riavvicinarsi alla famiglia. Nel cast compare Connie Nielsen, interprete della moglie di Ethan, mentre le riprese hanno coinvolto principalmente la Francia, con alcune sequenze realizzate a Belgrado.