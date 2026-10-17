Le auto di Kimi Räikkönen non sono come ci si potrebbe aspettare: il campione finlandese ha alternato modelli esclusivi a vetture decisamente meno appariscenti

Getty Images Kimi Raikkonen: le auto del campione di Formula 1

L’ultimo titolo mondiale della Ferrari porta ancora la firma di Kimi Räikkönen, campione di Formula 1 nel 2007. Non ha mai avuto il migliore dei rapporti con i microfoni, ma con le auto il discorso cambia eccome. Nel suo garage sono passati modelli che difficilmente immagineremmo appartenere alla stessa persona: una Ferrari Enzo, certo, ma anche una Fiat 500 e chissà dove si è cacciata la Lada con cui tutto ebbe inizio.

Tra supercar e piccole utilitarie

Prima dei contratti milionari e dei successi in pista, Räikkönen guidava una Lada. Era l’auto di famiglia, come raccontò nel 2014 in un’intervista pubblicata sul sito ufficiale della Formula 1. Le sportive sarebbero arrivate molto tempo dopo.

In un’altra intervista, il giornalista Adam Hay-Nicholls gli chiese dove fosse finita quella vecchia Lada e lui spiegò di averla venduta a un amico, prima di perderne completamente le tracce. A ogni modo, ne conservava un buon ricordo soprattutto per l’affidabilità, perché – a suo dire – certe vetture non si rompevano mai.

I successi in pista gli permisero poi di alzare il livello. Nel 2013 Iceman fece “coming out”: possedeva una Ferrari Enzo, l’unico gioiello di Maranello incluso nella sua collezione privata, una sorpresa visti i suoi trascorsi in rosso.

Quando debuttò nel 2002, la Enzo sembrava voler ricordare a tutti di che cosa fosse capace Maranello. Sotto il cofano trovava posto un V12 aspirato da 6 litri, capace di sviluppare 660 CV e spingerla oltre i 350 km/h. Non proprio un’auto da lasciare a prendere la polvere.

La supercar, del resto, non era una Ferrari qualsiasi: ne furono costruiti appena 400 esemplari, uno dei quali destinato a papa Giovanni Paolo II e successivamente venduto all’asta. Il prezzo pagato dai collezionisti può oggi raggiungere soglie astronomiche: nel gennaio 2026 un esemplare ha raggiunto quasi 18 milioni di dollari.

Ma il garage di Iceman guardava oltre le fredde prestazioni. Nella stessa intervista spuntò infatti un acquisto decisamente più modesto: una Fiat 500 nuova di zecca, che il finlandese dichiarò di apprezzare molto, senza specificare quale versione avesse scelto. Resta però il contrasto con la Enzo, soprattutto considerando che Kimi possedeva anche diversi fuoristrada americani. Le sue vetture, all’epoca, erano distribuite tra le abitazioni in Svizzera e Finlandia.

La Corvette comprata e mai arrivata

Meno glorioso fu un episodio del 2008. Durante un’asta benefica a Monaco, il pilota sborsò 200.000 euro per una Chevrolet Corvette del 1974 un tempo appartenuta a Sharon Stone. Peccato che, una volta sborsati i soldi, Räikkönen non avesse la minima idea di dove fosse finita la vettura. Intervistato dalla rivista tedesca Auto Motor und Sport, ammise di non sapere nemmeno come sarebbe entrato in possesso della Corvette. Doveva andare a prenderla lui o qualcuno gliel’avrebbe portata? Per 200.000 euro, forse, una risposta sarebbe stata il minimo.

La faccenda, comunque, non sembrava togliere il sonno a Iceman, disposto a spendere 200.000 euro soprattutto per beneficenza. Della Corvette, evidentemente, poteva anche fare a meno. Quale sia stato l’epilogo non lo sappiamo, ma viene da sorridere pensando a Räikkönen che, una volta comprato un’auto senza sapere dove recuperarla, se ne torna a casa al volante della sua Fiat 500.