Fonte: Ufficio Stampa Porsche/Getty Images Per la nuova vita a Parigi, Kvaratskhelia si è regalato una Porsche Panamera GTS

Il Napoli perde un altro pezzo pregiato: dopo Osimhen, anche Kvicha Kvaratskhelia lascia la Serie A e si regala un’auto da urlo. L’idolo georgiano, protagonista dello scudetto storico del 2023, ha ceduto al richiamo del Paris Saint Germain. In terra francese, tornerà a misurarsi sul palcoscenico della Champions League. Per un calciatore, è il Festival di Sanremo. Anzi, l’Eurovision.

Antonio Conte ha provato fino all’ultimo a trattenerlo, almeno fino al termine della stagione. Ma Al-Khelaifi gli ha messo sul piatto un’offerta impossibile da rifiutare, sia economica che sportiva. L’ingaggio da quasi 10 milioni di euro vale il salto definitivo in carriera. Per Kvara, un capitolo tutto da scrivere, con la possibilità di affermarsi definitivamente nel calcio internazionale. Un cambiamento così grande richiede un’auto all’altezza della nuova vita. E Kvara ha scelto di celebrarlo con una Porsche Panamera GTS: una berlina sportiva capace di prestazioni da supercar.

Stessa filosofia, stesso DNA

Sul campo, Kvaratskhelia è esplosivo, tecnico e imprevedibile. Il suo dribbling è letale, le sue accelerazioni bruciano gli avversari. Con giocate spettacolari e cambi di ritmo fulminei, ha riportato il tricolore a Napoli dopo oltre trent’anni, dall’epoca d’oro del divino Maradona, quando Napoli toccava il cielo.

Anche la sua nuova auto, però, non sfigura al confronto. La Porsche Panamera GTS incarna la stessa filosofia: eleganza nelle forme, brutalità nelle prestazioni. Sotto la carrozzeria si nasconde un V8 biturbo da 4.0 litri, capace di erogare 500 cavalli. Uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 3,9 secondi, con una velocità massima che supera i 300 km/h. Come Kvara sulla fascia, la Panamera GTS è potente ma sempre sotto controllo, capace di dominare ogni situazione con agilità e precisione.

Perché Kvara ha scelto proprio la Panamera GTS? Il mercato offre supercar più estreme e coupé più aggressive, ma il gioiello di Zuffenhausen rappresenta un perfetto equilibrio tra lusso e prestazioni. Non è solo velocità, ma anche classe, abitabilità e tecnologia. Gli interni sono un trionfo di materiali pregiati, con sedili in pelle e Alcantara, un sistema di infotainment avanzato e dettagli esclusivi tipici di Porsche. È un’auto pensata per chi vuole il massimo, senza rinunciare al comfort di tutti i giorni. A Parigi, Kvara avrà bisogno di uno stile di vita su misura per un top player. E la Panamera è il compromesso ideale: sportività pura, ma senza sacrificare il lusso e la comodità, perfetta per gli spostamenti tra il centro città e il centro sportivo del PSG.

Da Napoli a Parigi: la prova definitiva

Per Kvaratskhelia è molto più di una nuova avventura. È una sfida che potrebbe consacrarlo tra i grandi del firmamento europeo. Napoli lo ha amato e celebrato, ma ora dovrà dimostrare il suo talento in un club dove la pressione è altissima e la concorrenza feroce. Il PSG ha investito su di lui, ora tocca a Kvara dimostrare che il suo talento può brillare anche in Champions. Nel frattempo, avrà modo di godersi la sua nuova Porsche. Sia in campo che su strada, serve la combinazione perfetta tra istinto e controllo. Kvara e la Panamera GTS sembrano fatti per questo.