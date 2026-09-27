Laura Pausini ha scelto una Mini Cooper SE presa in leasing attraverso la società di famiglia: dai documenti emergono il valore e la durata del contratto

Ufficio Stampa Mini/Getty Images Laura Pausini: un'auto dall'anima inglese

La sua potente voce illumina da decenni stadi e palazzetti. In auto, però, lo stile di Laura Pausini fa meno rumore, a giudicare dalla Mini Cooper SE presa in leasing attraverso Gente Edizioni Musicali, società amministrata dalla sorella Silvia. Sottoscritto il 25 luglio 2023, il contratto indica un valore di 39.492 euro e fissa una durata di 36 mesi, alla cui scadenza la cantante potrà procedere al riscatto. Nei documenti societari analizzati da Open risultavano ancora 4.609 euro da versare.

Quanto vale l’auto presa in leasing

Alla Mini si fa riferimento nei conti di Gente Edizioni Musicali, la società attraverso cui vengono gestite alcune attività di Laura Pausini. Nei documenti il contratto compare insieme ad altre spese sostenute dalla società, comprese quelle legate agli immobili di Solarolo e Roma. Quantomeno la cifra di 39.492 euro consente di avere un riferimento preciso sul valore del veicolo al momento della stipula: non siamo davanti alla classica indiscrezione nata da una fotografia o da un mezzo parcheggiato accanto a una celebrità.

Per descrivere l’auto, Open usa il nome “Mini 1.5 Cooper SE” e non specifica quale allestimento sia stato scelto. La Casa britannica ha utilizzato il nome per diverse proposte elettrificate e dai documenti non emergono indicazioni sufficienti a risalire alla versione esatta guidata dall’artista.

Della precedente generazione della Countryman faceva parte la Cooper SE ALL4, con un sistema plug-in hybrid che affiancava il motore a benzina a quello elettrico. Con l’arrivo dell’ultima Countryman, quella versione è uscita dal listino e la plug-in della generazione precedente ha lasciato il posto alle varianti oggi disponibili.

La Countryman Cooper SE ALL4 abbinava un tre cilindri turbo benzina di 1,5 litri a un motore elettrico, con la trazione integrale ottenuta attraverso il lavoro delle due unità sui rispettivi assi. Nella versione aggiornata della precedente generazione la potenza complessiva raggiungeva 220 CV, sufficienti per portare il crossover da 0 a 100 km/h in meno di sette secondi.

La batteria dava inoltre modo di affrontare una parte degli spostamenti utilizzando soltanto l’energia elettrica, soluzione utile soprattutto nei tragitti quotidiani più brevi, per poi affidarsi al sistema ibrido sulle distanze maggiori. Rispetto alla normale Mini Cooper, la Countryman offriva dimensioni decisamente superiori, cinque porte e maggiore spazio nell’abitacolo, mantenendo comunque diversi elementi estetici caratteristici del marchio britannico. La sigla ALL4 indicava infine la trazione integrale, carta vincente sui fondi a scarsa aderenza.

Il contratto permette comunque di collocare temporalmente l’auto, entrata nei conti della società nell’estate del 2023. La durata prevista era di tre anni, con la possibilità di procedere al riscatto una volta arrivati alla scadenza.

Domenica In: al via la nuova stagione

Nel pomeriggio Laura Pausini tornerà protagonista in televisione. La cantante è annunciata come super ospite della prima puntata della nuova stagione di Domenica In, in programma oggi, domenica 27 settembre, su Rai 1. La sua presenza rappresenta uno dei principali richiami della domenica pomeriggio nel talk condotto da Mara Venier, coadiuvata da Tommaso Cerno ed Enzo Miccio. L’appuntamento comincerà alle 14.00 e accompagnerà il pomeriggio di Rai 1 fino alle 17.15, quando la linea passerà a Francesca Fialdini con Da noi… a ruota libera.