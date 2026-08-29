Liam Payne oggi avrebbe compiuto 33 anni: possedeva Lamborghini, Cadillac e Mini, ma a rubare la scena era una Ford Anglia legata alla saga di Harry Potter

Getty Images Liam Payne e Harry Potter: per la sua passione fece follie

Tra le auto che ti verrebbero in mente pensando a una popstar con milioni di dischi venduti una Ford Anglia in giardino non verrebbe al primo posto. Liam Payne, che oggi avrebbe compiuto 33 anni, ne aveva comprata una per una ragione lontanissima da cavalli e prestazioni: amava Harry Potter e voleva con sé l’auto diventata famosa grazie alla saga. Nel suo garage trovavano poi spazio Lamborghini, Cadillac e Mini, ma nessuna raccontava questa storia.

Era il 2015 quando Payne parlò pubblicamente dell’acquisto. La Anglia 105E gli sarebbe costata una cifra a sei zeri e il progetto prevedeva di sistemarla nel giardino di casa, scelta parecchio più comprensibile sapendo quanto fosse preso dal mondo creato da J.K. Rowling. Si definiva un nerd, aveva fatto il test ufficiale per scoprire la propria casa di Hogwarts, era finito a Grifondoro e aveva organizzato persino una festa di compleanno a tema.

Harry Potter e Lamborghini nello stesso garage

Ma Liam Payne poteva togliersi anche tante altre soddisfazioni in concessionaria. Possedeva una Gallardo Spyder, spinta dal V10 aspirato e con il tetto apribile per viaggiare a cielo aperto, alla quale si aggiunse un’Aventador, dove i cilindri diventavano dodici e la cilindrata saliva a 6,5 litri.

Il cantante aveva, insomma, un conclamato debole per la Casa del Toro. Se preferiva passare in incognito montava, però, su una Cooper S, decisamente discreta se confrontata con Gallardo e Aventador. Del resto, era nato a Wolverhampton e proprio in Gran Bretagna era cominciata prestissimo la sua storia con la musica: soltanto a 14 anni si presentò per la prima volta ai provini di X Factor e da lì prese il via il suo percorso artistico.

Andò male, almeno inizialmente: Simon Cowell gli suggerì di tornare un paio d’anni dopo e Payne lo fece nel 2010, insieme a Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson e Zayn Malik. Gli One Direction nacquero lì e nel giro di poco tempo cambiarono completamente la sua vita, garage compreso.

Supercar, utilitarie e grandi SUV sotto lo stesso tetto

A ricordare quanto fossero ormai lontani gli anni precedenti al successo ci pensava una Cadillac Escalade, uno di quei SUV che negli Stati Uniti sembrano aver ottenuto la cittadinanza onoraria nel mondo dello spettacolo. Grande, lussuosa e molto diversa dalla Mini, aggiungeva un altro pezzo a una raccolta nella quale trovare un filo comune diventa abbastanza difficile.

Forse è proprio questo a renderla interessante. La Gallardo e l’Aventador raccontano il ragazzo diventato ricco abbastanza in fretta da potersi comprare le supercar che molti tengono come sfondo del telefono, la Mini tradisce le origini britanniche e la gigantesca Escalade richiama lo status raggiunto con il successo. Infine appariva lei, la Ford.

Nato a Wolverhampton il 29 agosto 1993 e morto a Buenos Aires il 16 ottobre 2024, a 31 anni, Liam Payne ne avrebbe compiuti 33. Tra tutte le sue auto, alla fine, la più facile da ricordare rimane probabilmente quella meno adatta a impressionare qualcuno al semaforo: una vecchia Anglia comprata perché un ragazzo diventato famoso in mezzo mondo continuava ad avere un debole per Harry Potter.