Ufficio Stampa Toyota In auto per Lodovica Comello la praticità vince su tutto

Perché accontentarti quando puoi avere il meglio? Che sia un set cinematografico o la conduzione di Zelig On, al via domenica 12 aprile in prima serata su Italia 1, Lodovica Comello ha sempre fatto della preparazione e della resilienza i suoi punti fermi, doti riprese anche dall’auto di cui è ambasciatrice.

Facile da parcheggiare, parca nei consumi

Prendere una Toyota Aygo X lascia trapelare un messaggio: farsi mettere i piedi in testa dal traffico non è un’opzione. Nata sulla piattaforma GA-B (la stessa della Yaris, per intenderci), la citycar favorisce i parcheggi con una lunghezza di soli 3,7 m e assicura un’ottima visuale al conducente, necessaria quando sei ad esempio circondato da bus e furgoni. L’aria è da mini crossover: l’assetto rialzato e i fascioni neri favoriscono l’assorbimento di dossi e buche.

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La Aygo X punta su un tre cilindri 1.0 capace di fare tanta strada con un pieno, visti i consumi che si stabilizzano facilmente sui 5 litri ogni 100 km. I 72 CV si prestano ai viaggi urbani e i 93 Nm di coppia offrono uno spunto adeguato, mentre la possibilità di scegliere tra la fluidità del cambio CVT o il feeling più diretto del manuale permette di adattare l’auto al proprio stile. A bordo il sistema di infotainment con touchscreen fino a 9 pollici risulta compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, così come chiede Lodovica Comello, una podcaster on-the-road per cui la compatibilità totale con lo smartphone e il piano di ricarica wireless sono un must have.

Quattro stelle ai test Euro NCAP

Il Toyota Safety Sense integrato prevede sistemi di norma presenti su ammiraglie di altro segmento come la frenata automatica d’emergenza, il mantenimento attivo della corsia e il riconoscimento dei segnali stradali. Se così non fosse, la piccola nipponica non avrebbe ottenuto le 4 stelle Euro NCAP nel 2022, a rassicurare le categorie fragili della strada.

La versione Air aggiunge poi un tocco di spensieratezza grazie al tetto in tela apribile elettricamente. Il bagagliaio, pur restando quello di una vettura da 3,7 metri, offre 226 litri di capacità, che diventano oltre 800 abbattendo i sedili posteriori, quanto basta per l’attrezzatura da palestra, la spesa o i bagagli in vista di una fuga nei week-end.

Zelig On: sotto i riflettori della comicità

In auto vince la praticità, al lavoro la stella di Lodovica Comello continua a brillare sotto i riflettori della comicità. Accanto a Paolo Ruffini, l’artista ci accompagnerà in un viaggio alla scoperta delle nuove leve della risata italiana in Zelig On, al via domenica 12 aprile in prima serata su Italia 1. Il format, uno spin-off del classico show di Bisio e Incontrada, fa full-in sul talento dei giovani: sul palco si alterneranno nomi come Vincenzo Comunale, Federica Ferrero e Max Pieriboni, supportati dalle presenze fisse di Ale & Franz e Max Angioni. Dietro le quinte i “motori” storici Giancarlo Bozzo e Gino & Michele tirano le redini di uno show specchio delle manie attuali affrontate con una parlantina sveglia e naturale, un po’ il marchio di fabbrica di Lodovica Comello.