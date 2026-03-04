Che auto guida Lorella Cuccarini, colpo di fulmine per “la più amata dagli italiani

L'auto di Lorella Cuccarini è "a prova di futuro": il SUV della showgirl, ospite a Stasera tutto è possibile, ha ciò serve per esaltare la mobilità ibrida

Ufficio Stampa BYD/Getty Images Lorella Cuccarini e il ritmo irrefrenabile della sua auto

In auto Lorella Cuccarini è proprio come la vediamo in TV: solare, instancabile e proiettata verso il futuro. Non a caso ha accettato di legare la sua immaginare a un veicolo maneggevole e sofisticato nei contenuti. La “più amata dagli italiani”, ospite della nuova edizione di Stasera tutto è possibile, sale in postazione di guida sulla BYD Seal U DM-i e sembra esserne completamente assorbita mentre affronta la strada con il suo incrollabile sorriso. Tanto elegante quanto resistente, il SUV cinese ricalca in un certo senso l’attitudine tenuta dalla celebrità, e quando cambia marcia non perde mai il ritmo.

La tecnologia che “costruisce i sogni”: i prezzi per l’Italia

In un periodo di profonda coscienza ambientale, la BYD Seal U DM-i “adottata” da Lorella Cuccarini occupa un posto di rilievo nella gamma del colosso cinese, che negli ultimi anni ha cominciato ad allargarsi a macchia d’olio in territorio europeo. Già nel nome, la vettura ci tiene a mettere in rilievo la tecnologia DM-i (Dual Mode Intelligent), in parole semplici, l’alimentazione è di tipo plug-in hybrid, dove l’unità elettrica costituisce il perno centrale, offrendo una guida silenziosa, mentre il propulsore termico interviene nel momento del bisogno, e l’autonomia totale sfonda il muro dei 1.080 km.

Per una professionista abituata ai ritmi frenetici dello spettacolo, è un evidente vantaggio poter contare su una percorrenza in elettrico puro fino a 80 km nei tragitti casa-lavoro. Gli interni, spaziosi e dotati di numerosi comfort, includono il display centrale da 15,6 pollici ruotabili con un tocco. La gestione delle app e del sistema di navigazione avviene in modo agile, un po’ come Lorella nei suoi balletti. A livello di sicurezza, l’equipaggiamento si colloca ai massimi livelli grazie alla Blade Battery, progettata per superare i test più severi e garantire una protezione totale ai passeggeri. Messo sul mercato con prezzi di listino a partire da circa 40.000 euro euro, il SUV medio si pone come una delle alternative più interessanti e concrete per passare alla mobilità elettrificata, mantenendo la possibilità di avventurarsi in lunghi viaggi.

Stasera tutto è possibile: stabilità introvabile

Sulla BYD la Cuccarini dà prova di una stabilità invidiabile, ma sui set televisivi conta divertirsi. Non poteva così che accettare l’invito alla puntata di Stasera tutto è possibile in programma su Rai 2 mercoledì 4 marzo in prima serata. Alll’Auditorium Rai di Napoli parte la dodicesima edizione di uno degli show più imprevedibili e dinamici, condotto da Stefano da Stefano De Martino (ormai confermatissimo volto Rai e prossimo conduttore di Sanremo 2027).

Lorella è la grande protagonista del debutto stagionale, dedicato al tema “Step Back”. Abbandonato il comfort dell’abitacolo della sua Seal U, sfida la gravità nella leggendaria Stanza Inclinata a 22,5 gradi, cimentandosi in sketch improvvisati insieme a Peppe Iodice, Brenda Lodigiani e Mariasole Pollio.

Tra una risata con il cast fisso composto da Francesco Paolantoni e Herbert Ballerina e l’atteso debutto di Claudio Lauretta nei panni di Gerry Scotti, Lorella mette alla prova un sistema di stabilità introvabile in concessionaria. Perché se la Blade Battery è a prova di urto, la Stanza inclinata di De Martino è a prova di dignità: e vederla scivolare via dopo aver guidato il futuro è lo spettacolo che non sapevamo di voler vedere.