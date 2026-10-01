Ufficio Stampa Fiat/Getty Images La prima auto di Luca Argentero era di famiglia

A 18 anni Luca Argentero girava con una Fiat Uno grigio metallizzato ereditata dalla nonna. Aveva persino l’aria condizionata e la tenne fino ai 22-23 anni, accompagnandolo negli anni dell’università. A distanza di parecchio tempo sostiene di ricordarsela ancora in ogni dettaglio, ma oggi, se potesse scegliere, trascorrerebbe meno tempo possibile al volante.

L’attore torinese si considera infatti un guidatore distratto, spesso perso nei propri pensieri. Lo ha raccontato alla Gazzetta dello Sport insieme a Giulia Michelini e Caterina Forza durante la promozione di Motorvalley, serie in cui veste i panni di Arturo, ex pilota diventato mentore della giovane Blu.

La Fiat Uno della nonna

Le prime guide le aveva fatte con il padre al suo fianco, ben prima degli anni trascorsi sulla Uno. La piccola di casa Fiat arrivò poi nel periodo dell’università: persino il grigio metallizzato contribuiva a renderla speciale ai suoi occhi, nulla a che vedere con le esigenze e dalle possibilità derivanti dal successo.

Nell’intervista ha ricordato inoltre di avere preso confidenza con il volante fin da giovanissimo, prima di prendere la patente a 18 anni. Da lì in poi l’auto gli permise soprattutto di spostarsi in autonomia, come accade a tanti ragazzi alla prima esperienza al volante.

Le quattro ruote hanno accompagnato pure qualche avventura in compagnia degli amici. Tra i viaggi rimasti impressi nella memoria ne spicca uno verso Biarritz a bordo della Subaru di un amico, con le tavole da surf caricate per un motivo confessato senza troppi giri di parole: rimorchiare. In famiglia, invece, da Torino affrontava lunghi trasferimenti estivi verso la Sicilia, oltre a viaggi in Francia e Spagna.

Anni dopo il suo nome è stato legato a un’auto decisamente diversa come la Maserati Levante Hybrid, il SUV del Tridente che combinava il quattro cilindri 2.0 turbo con un sistema mild hybrid a 48 Volt. La potenza raggiungeva 330 CV, scaricati sulle quattro ruote attraverso la trazione integrale Q4.

Il rapporto tra Argentero e i motori ha preso un’altra piega nel 2026 grazie a Motorvalley. Per prepararsi alla serie Argentero è entrato in un ambiente a lui poco familiare, scoprendo da vicino il Campionato Italiano Gran Turismo. A colpirlo è stata soprattutto la passione vissuta nei circuiti, fatta di benzina e persone che attorno alle corse hanno costruito una parte importante della propria esistenza.

Doc – Nelle tue mani riapre le porte

Orientarsi alla guida gli crea un po’ di grattacapi, al Policlinico Ambrosiano è ormai di casa. Questa sera, giovedì 1° ottobre, Argentero torna su Rai 1 nei panni di Andrea Fanti per la quarta stagione di Doc – Nelle tue mani. Il nuovo capitolo comprende 16 episodi distribuiti in otto prime serate e riprende dopo oltre un anno di assenza del protagonista dal Policlinico Ambrosiano.

Fanti ritrova il Policlinico Ambrosiano con pochi soldi e personale insufficiente. Nei primi due episodi, Tutto scorre e Qui e ora, un errore medico e una misteriosa lettera anonima mettono subito sotto pressione la squadra. Nel cast figurano ancora Matilde Gioli e Pierpaolo Spollon, mentre tra le novità compare Cristina Marino, moglie di Argentero anche nella vita reale.