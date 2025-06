Uno studio conferma l'utilità dell'introduzione di luci di stop verdi frontali che potrebbero ridurre gli incidenti agli incroci stradali in futuro: ecco come

Fonte: 123RF Luci di stop frontali per le auto del futuro?

Le auto del futuro potrebbero avere delle luci di stop verdi da posizionare, però, nella parte anteriore del veicolo. A evidenziare i vantaggi legati alla presenza di un sistema di segnalazione di questo tipo è uno studio dell’Università di Tecnologia di Graz che ha valutato diverse soluzioni per poter incrementare la sicurezza stradale e ridurre il numero di sinistri.

L’introduzione di luci di stop anteriori, con una colorazione verde, potrebbe fare la differenza. Secondo i risultati dello studio, quasi 1 incidente su 5 agli incroci potrebbe essere evitato grazie a questo sistema. Per un ulteriore incremento della sicurezza in prossimità degli incroci, inoltre, gli autori dello studio evidenziano l’utilità anche di luci laterali. Andiamo a scoprirne i dettagli completi.

Più sicurezza con le luci di stop verdi

La possibilità di introdurre delle luci di stop nella parte anteriore del veicolo non è una novità e rappresenta una possibile evoluzione per le luci delle auto. Si tratta di una soluzione già valutata anche da diverse Case costruttrici ma mai implementata in un modello di serie. Anche dal punto di vista normativo, non ci sono obblighi in tal senso. Lo studio del team di ricercatori dell’Università austriaca, però, mette in evidenza l’utilità delle luci anteriori.

In particolare, tra il 7% e il 17% delle collisioni avvenute tra veicoli in prossimità di un incrocio potevano essere evitate introducendo una luce di stop anteriore. Circa il 25% degli incidenti, invece, sarebbe potuto avvenire con una velocità inferiore, minimizzando gli effetti dell’impatto sia sui veicoli che sui conducenti e sui passeggeri.

Le simulazioni confermano che la presenza di una luce anteriore permette di ridurre i tempi di reazione dei conducenti. Di conseguenza, un certo numero di sinistri può essere evitato, grazie a una frenata anticipata da parte di uno dei due conducenti, e un’altra fetta di collisioni avverrebbe con effetti nettamente inferiori, considerando anche la necessaria presenza dei segnali di precedenza.

Un sistema di luci di stop nella parte anteriore risulta efficace, come evidenziato dagli autori dello studio, quando l’angolazione consente ai conducenti di poter vedere le luci dell’altro veicolo. In circa un terzo dei casi, ad esempio, la presenza di luci anteriori risulterebbe inutile proprio per via dell’angolazione dell’incrocio. Per eliminare anche questo problema servirebbero ulteriori luci.

Anche sui lati?

Per massimizzare la sicurezza e ridurre il numero di incidenti agli incroci stradali servirebbero, come suggeriscono gli autori dello studio, anche luci di stop laterali. In questo modo sarebbe possibile risolvere anche il problema dell’angolazione, in buona parte di quelle situazioni in cui l’efficacia di una luce anteriore viene annullata. Al momento, lo studio non avrà effetti sulle scelte delle Case costruttrici e sulle normative di sicurezza dei veicoli.

Per il futuro, però, non si può escludere l’introduzione di soluzioni di questo tipo. La sicurezza stradale resta un tema centrale per il mondo delle quattro ruote e trovare soluzioni efficaci per ridurre i sinistri è sempre essenziale. L’introduzione di nuove indicatori frontali di frenata, quindi, potrebbe fare la differenza. Staremo a vedere se ci saranno o meno delle novità (soprattutto di tipo normativo) in tal senso nel corso dei prossimi anni.