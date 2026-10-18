Il successo non le ha fatto perdere certe abitudini: Luciana Littizzetto continua a guidare una vettura ormai fuori produzione e non pensa di sostituirla

Ufficio Stampa Suzuki/Getty Images Luciana Littizzetto: l'auto che non vuole mandare in pensione

Quanto deve guadagnare una persona per potersi permettere un’auto di lusso? Nel caso di Luciana Littizzetto, la domanda sembra avere poca importanza. La comica torinese, che da decenni lavora tra televisione, cinema e spettacolo, continua infatti a guidare una Suzuki Splash. Lo ha raccontato lo scorso aprile al Corriere della Sera, parlando del proprio rapporto con il denaro. Nonostante la disponibilità economica, non ha grandi sfizi da soddisfare e la sua vecchia automobile, a quanto pare, svolge ancora egregiamente il proprio lavoro.

Uscita dal mercato europeo nel 2014, la Splash non è certo l’auto che ci si aspetterebbe di trovare nel garage di una celebrità. D’altra parte, la sua Suzuki continua a funzionare e tanto serve, spendere soldi in un’auto nuova.

Suzuki Splash: la piccola giapponese nata in Ungheria

La vettura, una monovolume in miniatura sviluppata da Suzuki insieme a Opel, aveva molto in comune con la Agila della Casa tedesca: dopotutto entrambe erano figlie dello stesso progetto e venivano costruite presso lo stabilimento Suzuki di Esztergom, in Ungheria.

Le dimensioni relativamente contenute della Splash, appena 3,72 metri da un paraurti all’altro, avevano i loro vantaggi. Certo, l’altezza di quasi 1,60 metri le dava proporzioni un po’ insolite, ma rispetto alle utilitarie tradizionali offriva una posizione di guida rialzata e le cinque porte favorivano l’ingresso a bordo. Il bello veniva in città, dove la lunghezza ridotta facilitava il parcheggio anche in spazi angusti.

Per i motori Suzuki aveva previsto inizialmente due unità a benzina, un tre cilindri da 1 litro e 65 CV e un quattro cilindri da 1,2 litri e 86 CV. Completava l’offerta un diesel da 1,3 litri con 75 CV. Nel corso della carriera arrivarono aggiornamenti tecnici e modifiche estetiche, prima dell’uscita di produzione europea nel 2014.

Sebbene la Littizzetto non abbia rivelato quale motorizzazione abbia scelto né quando abbia acquistato il suo esemplare, le sue parole lasciano intendere che l’auto risponde ancora bene alle sue esigenze. Del resto, cambiare vettura soltanto perché si ha la possibilità economica di farlo non è un obbligo.

Nell’intervista al Corriere, l’attrice ha raccontato anche di preferire destinare parte del denaro agli altri, mettendo per esempio a disposizione un’abitazione per persone in difficoltà. La vecchia Suzuki diventa così un piccolo dettaglio di un rapporto con i soldi piuttosto distante dall’ostentazione.

Che tempo che fa: uno sguardo ironico sull’attualità

Domenica 18 ottobre Luciana Littizzetto sarà nuovamente accanto a Fabio Fazio a Che tempo che fa, in onda dalle 19.30 sul Nove e disponibile anche in streaming su discovery+. Con loro ci sarà Filippa Lagerbäck, per il secondo appuntamento della nuova stagione del programma.

Tra gli ospiti annunciati figurano Antonella Clerici e Fiorella Mannoia, protagoniste della nuova edizione di The Voice Senior. Spazio anche a Milena Gabanelli, Renzo Piano e alla Gialappa’s Band, accompagnata da Walter Veltroni per presentare il documentario dedicato alla storia del gruppo.

Al solito, Lucianina commenterà l’attualità con ironia, quella che negli anni l’ha resa una presenza familiare per milioni di telespettatori. E quando si spegneranno le telecamere, ad aspettarla potrebbe esserci ancora quella Suzuki Splash di cui parla con tanto affetto. Una compagna di mille avventure, riluttante ad andare in pensione.