Ufficio Stampa Ferrari/Getty Images Luis Figo: il Pallone d'Oro non è il suo tesoro più grande

Sul rettangolo verde sciorinava dribbling e doppi passi, seminando i difensori avversari. Anche lontano dal campo non ha rinunciato ai cambi di ritmo: Luis Figo, che il 4 novembre compie 54 anni, è stato pizzicato dai fotografi al volante di una Ferrari e accanto a una Fiat 500C in serie limitata.

La Ferrari da 540 CV

La carriera nel grande calcio la conoscono tutti. Esploso con la maglia dello Sporting Lisbona, l’ex centrocampista portoghese ha poi vestito le maglie di Barcellona e Real Madrid, prima di chiudere la carriera all’Inter. Prima che i contratti milionari gli piovessero addosso, guidava una Honda Civic, come da lui stesso raccontato in un’intervista alla rivista francese The Good Life. Il Pallone d’Oro del 2000 non è sceso nel merito di anno e versione, perciò possiamo solo tentare di indovinare a quale generazione appartenesse. Nella stessa chiacchierata, alla domanda sul modello del cuore, ha indicato senza batter ciglio la Ferrari Portofino M. Che se la sia pure regalata?

Di Ferrari, però, ne ha guidata un’altra. Nel giugno 2012, il sito spagnolo Auto Bild raccontò di un pranzo a Madrid tra alcuni ex compagni del Real: Roberto Carlos, Fernando Hierro, Zinedine Zidane e lo stesso Figo. All’appuntamento il fuoriclasse lusitano si recò in grande stile: a bordo di una 612 Scaglietti, granturismo di Maranello a quattro posti, equipaggiata con un dodici cilindri di 5,7 litri da 540 CV, scaricati sulle ruote posteriori. A disegnare la carrozzeria è stata Pininfarina, mentre il nome rende omaggio a Sergio Scaglietti, storico carrozziere modenese legato al Cavallino.

Una Fiat 500C con il numero 7

Poco dopo aver detto addio all’Inter, nel 2009, Figo ricevette una Fiat 500C molto rara. In occasione dell’80° anniversario di Fiat in Portogallo, la filiale del marchio aveva preparato un’edizione commemorativa in 80 esemplari, numerati e destinati solo al mercato locale. A lui venne riservato l’esemplare numero 7, lo stesso indossato per anni sui campi da gioco, consegnatogli in Algarve dal direttore generale di Fiat Group Automobiles Portugal.

L’auto, in tinta bianco perla, aveva la capote rossa e interni con rivestimenti in pelle rossa. La dotazione comprendeva cerchi da 16 pollici, fari allo xeno e una targhetta identificativa. Il prezzo di listino dell’edizione speciale era di 27.000 euro. La passione per la piccola torinese non sembra essersi esaurita lì. Nel 2023 il sito Tork ha raccolto alcune fotografie che mostravano l’ex calciatore con una 500 nera e una 500 cabrio bianca, utilizzate negli spostamenti quotidiani a Madrid. Non è però possibile stabilire da quelle immagini se la cabriolet sia proprio l’esemplare numerato ricevuto nel 2009.

Ambasciatore della Stelvio

Ferrari, Fiat e poi Alfa Romeo. Le strade di Figo e dei marchi italiani hanno continuato a incrociarsi, tanto che nel luglio 2022 l’ex Pallone d’Oro è stato scelto come ambasciatore della Stelvio. La casa del Biscione ha celebrato la collaborazione con alcuni scatti che ritraggono il portoghese accanto al SUV.

L’ex centrocampista ha apprezzato soprattutto lo stile italiano della Stelvio e la sua capacità di conciliare prestazioni e praticità. All’epoca il mezzo a ruote alte era disponibile anche nella versione Quadrifoglio, equipaggiata con un V6 biturbo da 510 CV.