Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Ufficio Stampa Bentley/Getty Images L'auto di Luka Modric: classe infinita

Luka Modric non ha ancora rivelato quale sarà il suo futuro. Mentre il contratto con il Milan si avvicina alla scadenza, fissata per il 30 giugno, il Pallone d’Oro prepara quella che sarà probabilmente l’ultima avventura con la Croazia. Il debutto nel Gruppo L contro l’Inghilterra riporterà inevitabilmente su di lui gli occhi degli spettatori. In strada, invece, il centrocampista preferisce una discrezione molto lussuosa, protetto dalle finiture della Bentley Continental GT.

Stile senza tempo al volante

Ma quanto vale l’auto di Modric? In rete circolano versioni contrastanti. Alcune indiscrezioni indicano una cifra superiore ai 200.000 euro, ma la vettura del rossonero sembra appartenere alla prima generazione, lanciata nei primi anni Duemila.

Presentata nel 2003, la prima Continental GT aprì una nuova fase nella storia di Bentley. Il marchio britannico cercava una vettura capace di conservare prestigio e lavorazioni raffinate, adatta anche a un utilizzo quotidiano. La Casa non coltivava velleità da sportiva estrema: voleva creare una delle migliori Gran Turismo sul mercato, una in grado di percorrere lunghe distanze ad alta velocità senza sacrificare il comfort.

L’abitacolo segue la stessa impostazione. La configurazione 2+2 permette di ospitare quattro persone, anche se i sedili posteriori offrono meno spazio rispetto a quelli anteriori. Pelle, inserti in legno e particolari metallici rivestono una plancia costruita per isolare gli occupanti dal rumore esterno. La Continental GT non rinuncia alla velocità, ma cerca di renderla meno faticosa, soprattutto quando si percorrono molti chilometri.

Il cambio automatico e la trazione integrale rendono più gestibile la spinta del dodici cilindri, distribuendola sulle quattro ruote. Il peso elevato impedisce alla Bentley di avere l’agilità di una sportiva più leggera, ma contribuisce alla sensazione di stabilità che caratterizza la guida.

A dispetto della mole imponente – una coupé 2+2 di oltre 2,3 tonnellate – la Continental GT si muove con numeri da supercar. Il potente W12 6,0 biturbo montato sotto il cofano eroga circa 560 CV e 650 Nm di coppia motrice, sufficienti per scattare da 0 a 100 km/h in soli 4,8 secondi e raggiungere una velocità di punta di 318 km/h.

Più che una supercar da pista, la Continental GT è un salotto viaggiante. La trazione integrale aiuta a scaricare a terra la potenza del W12, mentre l’abitacolo punta su pelle, legno e lavorazioni artigianali. L’esemplare associato a Modric è rifinito in vernice Onyx, una delle tonalità scure disponibili per il modello d’oltremanica.

Inghilterra-Croazia: il debutto nel crocevia del Mondiale 2026

Lasciati da parte motori, Luka Modric avrà un compito delicato fra poche ore: sarà lui a dirigere la Croazia in campo contro l’Inghilterra. Dopo aver accarezzato il sogno iridato nel 2018, sfuggito solamente in finale, i biancorossi si presentano con una squadra meno giovane rispetto ad allora, ma esperienza e doti tecniche possono ancora dare del filo da torcere alla nazionale dei Tre Leoni.

Per Modric potrebbe essere l’ultima apparizione in un Mondiale. Il futuro, intanto, resta sospeso: il contratto con il Milan scadrà il 30 giugno e il centrocampista non ha ancora chiarito se continuerà a giocare, né se lo farà ancora in rossonero. Prima, però, c’è ancora una Croazia da guidare.