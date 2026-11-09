Qual è stata la prima auto di Maccio Capatonda? Il comico ricorda come ha speso i primi guadagni e svela il mestiere che sceglierebbe se cambiasse vita

Ufficio Stampa Fiat/Getty Images La prima auto di Maccio Capatonda: un classico italiano

Sull’assurdo Maccio Capatonda ci ha costruito un’intera carriera. A suon di personaggi improbabili e situazioni grottesche ha conquistato un pubblico fedele, ma in quanto alle quattro ruote, Marcello Macchia (questo il suo vero nome) sembra avere gusti meno stravaganti. La sua prima auto? Una Fiat Punto grigia di seconda mano. Se tutto d’un tratto la carriera di attore e comico finisse, penserebbe a fare il tassista.

Il primo stipendio ha quattro ruote

Alla domanda su che cosa avesse comprato con il primo stipendio, durante un’intervista a SuperGuidaTV, Maccio Capatonda ha ricordato una Fiat Punto grigia usata, definendola il suo primo vero sfizio, senza specificare l’anno di acquisto né la versione. La Punto, presentata nel 1993 come erede della Uno, è stata per molti italiani una delle prime esperienze al volante.

Economica da mantenere e sufficientemente spaziosa per le esigenze quotidiane, la piccola Fiat ha attraversato tre generazioni, rimanendo in produzione fino al 2018. Nel corso della sua carriera commerciale è stata proposta con numerose motorizzazioni, comprese alcune varianti sportive. Con i guadagni successivi, Capatonda ha preferito dedicarsi a un’altra passione: la musica. Si è infatti regalato due chitarre ispirate a quelle di David Gilmour, storico chitarrista dei Pink Floyd.

Il sogno di diventare tassista

Se con la comicità si guadagna da vivere, al volante Maccio Capatonda pensa solo a divertirsi. Nel maggio 2026, durante l’Inclusion Day organizzato da Sky, Maccio Capatonda ha raccontato di convivere con una certa insicurezza economica, nonostante il successo raggiunto. Lavorando come freelance, teme soprattutto di esaurire le idee: una preoccupazione che considera anche uno stimolo per continuare a cercare nuovi progetti.

E se la comicità non dovesse più funzionare? Il suo piano alternativo sarebbe diventare tassista. Capatonda sostiene di avere un buon senso dell’orientamento, tanto da utilizzare raramente il navigatore, e di trovarsi a proprio agio al volante. Peccato che la licenza abbia un costo elevato. Una seconda opzione sarebbe la musica, anche se richiederebbe un percorso professionale ancora tutto da costruire.

Persino raggiungere un set può diventare un’impresa degna dei suoi personaggi. Per raggiungere le riprese di LOL 3, dopo la cancellazione di un volo dalla Spagna, Capatonda affrontò un lunghissimo viaggio in auto attraverso l’Europa. Durante il tragitto dovette persino aiutare l’autista a capire come ricaricare la vettura elettrica.

GialappaShow: tutti gli ospiti e le novità

Lunedì 9 novembre 2026, alle 21:30, Maccio Capatonda torna protagonista di GialappaShow, in onda su TV8, in contemporanea su Sky e in streaming su NOW. Il comico sarà nuovamente impegnato con Storie Male, la parodia dei podcast dedicati alla cronaca nera, nella quale interpreta il divulgatore Sandro Sgruffa. Ad affiancare il Mago Forest nella conduzione della quarta puntata sarà Madalina Ghenea. Tra gli ospiti figurano Leonardo Pieraccioni e Alessia Marcuzzi.

Torneranno inoltre le imitazioni di Giulia Vecchio, Brenda Lodigiani e Ubaldo Pantani, insieme agli sketch di Sensualità a Corte con Marcello Cesena e Simona Garbarino. La Gialappa’s Band, composta da Giorgio Gherarducci e Marco Santin, accompagnerà come sempre il programma con i suoi commenti ai filmati televisivi. Prevista anche la partecipazione musicale dei Neri per Caso.