Getty Images Mago Forest: l'auto che gli ricorda l'inizio della storia con sua moglie

Certi sodalizi sembrano fatti per durare in eterno. Il Mago Forest, al secolo Michele Foresta, continua a dividere la scena con Giorgio Gherarducci e Marco Santin, portando avanti quel personaggio di presentatore pasticcione che lo accompagna da tanti anni. Nella vita privata, però, il comico siciliano ha una memoria decisamente più affidabile di quella del suo alter ego televisivo, almeno sulle automobili. L’inizio della relazione con Angela, la donna che sarebbe poi diventata la sua futura moglie, è infatti intrecciato a una Volkswagen Passat, un modello poco vistoso ma portafortuna.

La Volkswagen Passat di Michele Foresta

Nel ripercorrere la sua storia con Angela, in un’intervista a Vanity Fair nell’agosto 2026, Forest ha risposto di ricordare benissimo l’anno, il 2004, perché proprio allora aveva comprato una Volkswagen Passat. Infilato quasi per caso in una conversazione dedicata alla vita sentimentale, ha menzionato il modello tedesco, senza entrare troppo nei particolari della vettura né specificare per quanto tempo l’abbia utilizzata. A ogni modo, l’acquisto gli è rimasto abbastanza impresso da aiutarlo a collocare nel tempo un avvenimento personale.

Nella stessa intervista ha raccontato che Angela assiste ancora alle registrazioni del GialappaShow, preferendo non conoscere in anticipo le battute del marito. Sul segreto della loro relazione, il comico ha scherzato sui compromessi quotidiani che ciascuno accetta per accontentare l’altro.

Com’era la versione del 2004

In occasione dell’acquisto della Passat, nel 2004, la Casa tedesca aveva già apportato una serie di modifiche al modello lanciato otto anni prima. L’aspetto della carrozzeria fu rivisto nell’aggiornamento a inizio millennio, mentre la nuova generazione, denominata B6, sarebbe uscita nel 2005. Tuttavia, ignari dell’anno di immatricolazione dell’auto del comico, non possiamo stabilire con certezza quale versione possedesse.

La Passat di quel periodo era proposta con carrozzeria berlina oppure Variant, nome attribuito alla station wagon. Quest’ultima incontrava le esigenze dei conducenti interessati, in primo luogo, a un mezzo spazioso, adatto anche ai lunghi viaggi, ma restii a passare a un monovolume.

Lunga circa 4,7 metri, offriva un abitacolo capiente e una gamma di motorizzazioni piuttosto articolata. Oltre alle unità a benzina, erano disponibili diversi turbodiesel TDI, molto diffusi sul mercato italiano. Il listino contemplava persino versioni a trazione integrale 4Motion e motori a sei cilindri. Sbilanciarsi sulla configurazione adottata da Forest sarebbe arbitrario, così come sostenere che preferisse la berlina alla familiare.

GialappaShow su TV8: il ritorno alla conduzione

Da tradizione ormai fissa, lunedì 23 novembre 2026, alle 21.30, il Mago Forest conduce su TV8 la sesta puntata della nuova stagione del GialappaShow, trasmessa anche su Sky e disponibile in streaming su NOW.

A dargli manforte ci sarà Giusy Buscemi, coinvolta anche nella consueta intervista del Caffè Letterario. Tra gli ospiti annunciati figurano Valentina Lodovini, Salvatore Esposito, Joe Bastianich e Daniele Silvestri, quest’ultimo protagonista di uno dei momenti musicali della serata, insieme ai Neri per Caso.

La puntata riproporrà le imitazioni e le rubriche abituali, da Sensualità a Corte alle parodie di Iva Zanicchi ed Emma Marrone. Giorgio Gherarducci e Marco Santin commenteranno le gag dalla loro postazione, lasciando a Forest il compito di tenere insieme una trasmissione nella quale gli imprevisti fanno parte dello spettacolo.