Il volto di Mahmood è indissolubilmente legato alla nuova Cupra Raval, la compatta elettrica urbana che punta a conquistare un pubblico giovane e dinamico

Ufficio Stampa Cupra/Getty Images Mahmood: volto della nuova compatta elettrica

Prestare il volto a una campagna pubblicitaria sarebbe stato troppo poco. Per il lancio italiano della nuova Cupra Raval, su un palco davanti al pubblico dell’Alcatraz di Milano, Mahmood ha fatto le cose in grande. Salendo direttamente sul tetto dell’auto ha voluto presentare in chiave decisamente personale la compatta elettrica: meno conferenza stampa, più musica e atmosfera metropolitana.

Un debutto fuori dagli schemi

Il cantante milanese è stato uno dei protagonisti della première europea organizzata il 9 aprile. Cupra ha distribuito l’evento in dodici città, con concerti in sei capitali culturali del continente: Barcellona, Madrid, Parigi, Berlino, Milano e Manchester. In ogni luogo un artista diverso ha accompagnato il debutto della Raval e a Mahmood è toccato il capoluogo lombardo, dove è arrivato al volante prima di esibirsi sopra la vettura davanti ai fan.

La collaborazione non si è esaurita in quella serata. Mahmood compare anche in The Soundtrack of Raval, film musicale costruito attorno ai sei brani inediti presentati durante il lancio. Il progetto riunisce, oltre al cantante italiano, Nathy Peluso, Guitarricadelafuente, Disiz, Kim Petras, Chase & Status e Lancey Foux. La musica diventa così parte della presentazione della vettura, anziché limitarsi a rappresentare il consueto sottofondo infilato in uno spot.

Tra concerti ed eventi collegati, l’iniziativa ha coinvolto oltre 30.000 persone e superato il classico debutto concentrato in un’unica sede. Nella visione di Cupra, non poteva esserci testimone più indicato di Mahmood: giovane e urbano, incarna la stessa tipologia di pubblico al quale la Raval vuole rivolgersi. Il due volte vincitore del Festival di Sanremo ha portato una riconoscibilità che travalica i confini dello spettacolo.

Del resto, la Raval coltiva una vocazione urbana. Prende il nome dal quartiere barcellonese El Raval e sarà la prima elettrica prodotta nello stabilimento di Martorell. La base tecnica è la piattaforma MEB+ del Gruppo Volkswagen, utilizzata per contenere dimensioni e costi con uno spazio interno all’altezza.

Lo stile segue la stessa direzione. Superfici tese e gruppi ottici affilati danno un tono alla carrozzeria compatta, che appare più muscolosa di una normale utilitaria grazie al profilo studiato nei minimi dettagli. Cupra promette un comportamento agile, vicino a quello di una hatchback sportiva, insieme alla praticità richiesta da un veicolo destinato soprattutto alla città.

Al vertice della gamma si colloca la versione da 226 CV, capace di offrire fino a 450 km di autonomia in condizioni ottimali. Il prezzo d’ingresso annunciato, vicino ai 26.000 euro, cerca di andare incontro a una clientela ampia e variegata, che deve gestire il proprio budget con oculatezza.

Gigi e Vanessa Insieme: mondi lontani soltanto in apparenza

Questa sera Mahmood torna su Canale 5. Lunedì 29 giugno sarà ospite della terza puntata di Gigi e Vanessa Insieme, lo show condotto da Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada.

Sul palco arriveranno anche Alessandra Amoroso, Geolier, Claudio Bisio, Max Giusti e Pio e Amedeo, insieme a diversi esponenti della scena musicale napoletana. Nel corso della puntata il cantante affianca Gigi D’Alessio in una versione di Tu si ’na cosa grande, incontro curioso tra mondi lontani soltanto in apparenza, proprio come Mahmood e la Raval.