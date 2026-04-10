Ufficio Stampa BMW/Getty Images Sempre in movimento tra gli studi di Domenica In e il nuovo impegno con Dalla strada al palco - Special, Mara Venier non rinuncia al comfort in auto

Se questa sarà la sua ultima edizione di Domenica In lo potrà dire soltanto lei, senz’altro sulle auto Mara Venier non nutre dubbi. Messa alla prova in un originale quartetto con Carlo Conti, Nino Frassica e Bianca Guaccero, la Zia della televisione italiana è stata pizzicata dai paparazzi al volante di un SUV altrettanto popolare e dinamico.

La potenza del SUV tedesco: i prezzi

Le immagini non mentono. In alcuni scatti portati all’attenzione dei settimanali rosa, Mara Venier appare mentre scende da una BMW X3 del 2021. Con una lunghezza di circa 4,7 metri e una lunghezza vicina ai 2 metri, la quattro ruote bavarese di segmento D offre spazio in abbondanza e un comportamento di guida sicuro grazie alla trazione integrale xDrive e al cambio automatico Steptronic a otto rapporti.

La vettura ha avuto il merito di introdurre degli importanti aggiornamenti estetici, tra cui la calandra a doppio rene più marcata e fari LED più sottili, dei dettagli in grado di rinfrescarne il look. All’interno, Mara può godere di un abitacolo lussuoso con materiali di alta qualità e un sistema di infotainment all’avanguardia con un display da 12,3 pollici. Sebbene non sia dato sapere quale sia la motorizzazione scelta dalla regina dei palinsesti Rai, la gamma soddisfa esigenze concrete, sia nelle versione diesel mild-hybrid (molto efficiente per i consumi tra 5,5 e 6,5 l/100 km) che nella della versatile plug-in hybrid.

Oltre all’estetica, i progettisti della BMW X3 hanno fatto i compiti a casa riguardo la tecnologia. I sistemi di assistenza alla guida (ADAS) di livello 2 danno una protezione costante al conducente e anche ai passeggeri, un fattore che un personaggio pubblico sempre in movimento deve tenere in considerazione. Durante il lancio il prezzo oscillava tra i 50.000 e gli oltre 100.000 euro delle versioni di punta in base all’allestimento (dal raffinato xLine allo sportivo M Sport), collocando il SUV dell’Elica in contrapposizione alle connazionali Audi Q5 e Mercedes GLC.

Dalla strada al palco – Special: il nuovo debutto su Rai Uno

In auto Mara Venier sa il fatto suo, e nemmeno davanti alle telecamere si fa cogliere impreparata. Venerdì 10 aprile parte in prima serata Dalla strada al palco – Special, la nuova versione del talent show ideato da Carlo Conti che celebra il talento degli artisti di strada. Reduce da buone annate su Rai 2 con Nek, il programma emigra su Rai Uno dando la ribalta a musicisti, mimi e performer che solitamente calcano i marciapiedi delle nostre città.

La grande novità dell’edizione al via risiede nella conduzione: invece di una figura tradizionale, l’onore di presentarsi al pubblico compete agli stessi artisti. Mara Venier ricopre il ruolo chiave di giurata d’eccezione, affiancata dallo stesso Carlo Conti, da Nino Frassica e da Bianca Guaccero. Insieme a una giuria popolare composta da sei bambini, Mara avrà il compito di valutare le esibizioni nella corsa al premio finale di 10.000 euro. Un appuntamento imperdibile che, dopo aver sfiorato il 21% di share, si candida a essere il nuovo pilastro del venerdì sera televisivo. In attesa di vederla in giuria, la guida di Mara resta quella di una fuoriclasse.