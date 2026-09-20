Marc Marquez ha avuto Porsche, Audi e diverse BMW, ma il rapporto con le auto resta particolare: la sua prima 911 Turbo S durò appena 4.000 km nel suo garage

Ufficio Stampa Porsche/Getty Images Le auto di Marc Márquez: un garage fatto per correre

Sulle due ruote Marc Marquez va fortissimo, con le quattro ruote sembra, invece, non essere mai scoccata la scintilla. Nel garage del Cabroncito sono passati modelli di tutto rispetto, dalle Porsche alle Audi, fino alle diverse BMW vinte grazie ai risultati ottenuti in MotoGP, la sua terra madre. Eppure, lo spagnolo ha raccontato di aver comprato solamente due automobili, fra cui una Porsche 911 Turbo S, venduta dopo appena 4.000 km.

Nulla a che vedere con consumi, prestazioni o problemi meccanici, figurarsi difficoltà economiche. Pur considerandola una macchina bellissima, il campione della Ducati ha ammesso di essersi vergognato ad andare in giro sul bolide di Stoccarda, così lo usò pochissimo e al suo posto si assicurò un’Audi RS 6.

Dalla Porsche all’Audi RS 6

Il rapporto con Audi è proseguito parecchio oltre quell’acquisto: Marc e il fratello Alex sono diventati ambassador dei Quattro Anelli e alla fine del 2025 hanno ricevuto due RS 6 Performance personalizzate da Audi Exclusive. Nel caso del campione del mondo è stata scelta la tinta Mito Black, abbinata agli specchietti Daytona Gray e alle pinze dei freni rosse, richiamo ai colori della Ducati Lenovo.

La personalizzazione si è fermata all’estetica, lasciando intatta una scheda tecnica che aveva già poco bisogno di interventi. Il V8 biturbo da 4,0 litri sviluppa 630 CV e consente alla familiare tedesca di passare da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi, mentre la velocità massima può superare i 300 km/h nelle configurazioni previste dal costruttore.

Eppure la cifra più alta spesa personalmente da Marquez per un veicolo non riguarderebbe nessuna delle sportive finite nel suo garage. A costargli di più sarebbe stato un furgone destinato al trasporto delle moto durante gli allenamenti.

Una BMW M2 CS guadagnata in pista

Nel garage è entrata pure una BMW M2 CS, stavolta senza passare dal concessionario. Marquez l’ha conquistata vincendo il BMW M Award 2025, riconoscimento assegnato al pilota con i risultati migliori nelle qualifiche della MotoGP, centrato per l’ottava volta dopo i sette successi consecutivi ottenuti tra il 2013 e il 2019.

La M2 CS ricevuta a Valencia sfoggia il Velvet Blue Metallic e nasconde un sei cilindri in linea 3.0 M TwinPower Turbo da 530 CV, abbinato alla trazione posteriore e al cambio M Steptronic a otto rapporti, che permette di coprire lo 0-100 km/h in 3,8 secondi. L’impiego del carbonio ha inoltre tolto circa 30 kg rispetto alla M2 dalla quale deriva.

Oggi torna in pista in Austria

Le auto possono aspettare, perché oggi Marquez ha faccende parecchio importanti da sbrigare al Red Bull Ring. Partirà dalla seconda casella nel GP d’Austria, dopo aver mancato ieri la pole per appena 15 millesimi nei confronti di Jorge Martin. Nella Sprint ha poi concluso ancora alle sue spalle, approfittando della caduta di Pedro Acosta per salire al secondo posto.

Martin arriva alla gara lunga da leader del Mondiale a quota 286 punti, soltanto tre davanti a Marquez, tornato in vetta appena una settimana fa a Misano prima che il sabato austriaco ribaltasse nuovamente la situazione. Oggi i due ripartiranno ancora uno accanto all’altro in prima fila, stavolta con molti più punti sul tavolo.