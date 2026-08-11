Ufficio Stampa Porsche/Getty Images Marcell Jacobs: una sportiva per andare a tutto gas

Apollo Creed in Rocky 3 usava la metafora degli occhi della tigre per descrivere la fame insaziabile. Uno stile di vita più che un atteggiamento, con il quale Marcell Jacobs ha emozionato un Paese intero, aggiudicandosi due medaglie d’oro alle Olimpiadi. La potenza esplosiva in pista gli ha permesso di spingersi dove i suoi connazionali si erano dovuti fermare e ora, entrato nella storia, torna a suonare la carica con una Porsche 911 Carrera GTS Coupé della serie 992.2.

Ricevuta da Car For Life come primo atto di una nuova collaborazione, la sportiva tedesca possiede lo stesso strapotere tecnico di Jacobs, uno abituato a giocarsi intere gare su pochi secondi. La sua nuova Porsche ne impiega appena tre nello 0-100, anche se le occorrono 541 CV.

L’elettrico per correre ancora più forte

Ma i numeri permettono di comprendere solo fino a un certo punto i progressi compiuti sulla 911. Pur senza andare in pensione, il mai domo sei cilindri turbo, cresciuto fino a 3,6 litri, riceve stavolta una mano dalla corrente. Nel cambio PDK a otto rapporti trova collocazione un modulo elettrico, mentre persino il turbocompressore sfrutta l’elettricità quando viene il momento di premere forte sull’acceleratore.

L’aiutino elettrico non serve a trasformare la GTS in una silenziosa compagna di viaggio, semmai il contrario. Certo, qualcosa in cambio Porsche ha dovuto concederlo e il peso è cresciuto di circa 50 kg, ma si può chiudere volentieri un occhio alla luce delle prestazioni, dove ai 541 CV già citati si aggiungono 610 Nm di coppia massima. I tre secondi richiesti nello 0-100 raccontano soltanto l’inizio della corsa, perché la Carrera GTS può proseguire fino a 312 km/h.

A macchina parcheggiata, tutta questa rivoluzione rischia quasi di passare inosservata. Bisogna avvicinarsi al frontale per scoprire uno dei particolari curiosi della GTS, le alette verticali mobili sistemate davanti alle prese d’aria. Se ne contano cinque su ciascun lato e dicono poco da ferme. È una volta partiti che cominciano a darsi da fare, aprendosi quando la meccanica reclama aria e cambiando posizione quando le priorità diventano altre. Anche l’aerodinamica vuole la sua parte e Porsche ha trovato il modo di accontentare entrambe le esigenze senza chiedere alcun intervento a chi guida.

Delle sorprese le offre poi l’abitacolo, infatti – novità assoluta sul modello – spariscono le lancette dal quadro strumenti e al loro posto arriva uno schermo curvo da 12,6 pollici. Il costruttore ha comunque conservato la disposizione a cinque elementi resa celebre dal modello, soltanto che adesso per passare dall’una all’altra serve l’elettronica.

Europei di atletica: a caccia del terzo titolo consecutivo

Per godersi la 911 ci sarà tempo: stasera Jacobs ha un impegno un altro appuntamento con la velocità. Sotto il cielo di Birmingham andrà a caccia del terzo europeo consecutivo, dopo i trionfi a Monaco 2022 e a Roma 2024. Entrerà direttamente in semifinale alle 21.32 e, se tutto andrà secondo i piani, alle 22.47 tornerà sui blocchi per la finale. In valigia porta il 9”96 corso a Parigi, miglior tempo europeo dell’anno, e soprattutto una condizione ritrovata dopo stagioni nelle quali gli infortuni gli avevano spesso presentato il conto. La reunion con Paolo Camossi sembra aver riacceso qualcosa e Jacobs ha già chiarito di volere ancora l’oro: gli occhi della tigre vanno sulla pista.