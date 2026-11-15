Dal padre Marco Bocci ha ereditato la passione per i motori, correndo anche in pista con auto sportive. Nella vita privata, però, ha optato per un fuoristrada

Ufficio Stampa Land Rover/Getty Images Nella vita di tutti i giorni Marco Bocci guida un fuoristrada britannico

Per Marco Bocci il pallino dei motori è una questione di famiglia. Ancor prima di affermarsi come uno dei volti più riconoscibili della fiction italiana, l’attore umbro passava buona parte delle proprie giornate negli autodromi insieme al padre, ex pilota e meccanico. Un’infanzia tra circuiti e officine che gli ha trasmesso una passione mai sopita. Quando gli impegni di lavoro non lo costringono sul set, Bocci cerca spesso di ritagliarsi uno spazio in pista. Eppure, negli spostamenti di tutti i giorni guida una vettura più pratica che sinuosa e scattante.

La passione per le corse ereditata dal padre

Gli autodromi di Formula 1 sono stati quasi una seconda casa per Marco Bocci, un’occasione di stare accanto al padre. In un’intervista alla Gazzetta dello Sport nel 2023 ha ripercorso i viaggi in camper e le giornate sui circuiti, raggiunti anche diversi giorni prima delle gare. Il padre aveva inoltre aperto un’officina dove preparava automobili sportive, un ambiente che Bocci ha frequentato fin da bambino, salvo poi accantonare temporaneamente la passione e riscoprirla intorno ai trent’anni.

Da allora non si è limitato a seguire le gare da spettatore. Ha partecipato a competizioni riservate alle BMW e ha provato anche vetture NASCAR, Ferrari e Porsche. Nel 2018 era stata annunciata la sua partecipazione alla BMW 318 Racing Series, sul circuito umbro di Magione.

La Land Rover Defender per la vita quotidiana

Nonostante l’interesse per le auto sportive, nella vita privata Bocci ha preferito puntare su una Land Rover Defender: lo spazio e la sicurezza del fuoristrada si prestano bene alle esigenze pratiche. La Defender di nuova generazione, introdotta nel 2020, dispone della trazione integrale e di un sistema che permette di adattare la risposta del veicolo alle condizioni del terreno. A seconda della configurazione, può affrontare guadi profondi fino a 90 centimetri e trainare rimorchi fino a 3.500 kg.

In campagna, dove vive con la moglie Laura Chiatti e i loro due figli, la Defender gli permette di trasportare biciclette e skateboard mentre affronta lo sterrato. La velocità, insomma, appartiene agli autodromi: se c’è la famiglia a bordo, predilige un’andatura tranquilla.

La Ford Mustang del 1965 nella fiction

Un’automobile provata dall’attore è poi una Ford Mustang del 1965, rossa e bianca, protagonista della serie televisiva Alex Bravo. Poliziotto a modo suo. Nella fiction Bocci interpreta un ispettore di Polizia dal passato turbolento, che guida la sportiva americana come ricordo della propria vita precedente.

L’attore ha descritto la Mustang come una presenza particolarmente importante per il personaggio, quasi una compagna. Non si tratta, tuttavia, di una vettura di sua proprietà, bensì di un mezzo utilizzato per le riprese.

Domenica In: gli ospiti di domenica 15 novembre

Fra pochi minuti Mara Venier accoglierà Marco Bocci negli studi di Domenica In. Nella puntata di domenica 15 novembre l’attore presenterà 177 giorni. Il rapimento di Farouk, la nuova fiction in tre puntate che debutterà il giorno dopo sulla stessa rete. Alla puntata prenderanno parte pure Vanessa Scalera, Rocco Hunt, Clementino e Carlo Ponti Jr. Spazio inoltre a un approfondimento dedicato a Ballando con le stelle, con alcuni protagonisti del programma.