Che auto guida Marco Masini, una perla tecnologica dal prezzo per pochi

Ufficio Stampa BMW/Getty Images Marco Masini ha scelto per il Festival di Sanremo 2026 una perla tecnologica

A volte, il dolore è una via verso la felicità. Ce lo insegna Male necessario, il brano in gara al Festival di Sanremo 2026 con cui, insieme a Fedez, Marco Masini si riappropria dell’Ariston arrivando su un’auto folgorante. Il cantautore di origini toscane sceglie di percorrere le strade italiane al volante della quarta generazione del SAV (Sports Activity Vehicle) bavarese, un modello che fa dell’equilibrio tra forza e sensibilità il suo punto cardine.

Solidità premium tedesca: il prezzo

Così come il duetto sanremese ha unito le rime taglienti di Fedez alla melodia intensa di Masini, la nuova X3, in vendita sul mercato italiano a prezzi di listino da 66.200 euro, fonde un look “monolitico” con una tecnologia di bordo rivoluzionaria. Il design esterno è stato ridotto all’essenziale: superfici ampie e poche linee decise, dove spicca la griglia a doppio rene con il contorno luminoso Iconic Glow. Di farsi notare non ne ha l’esigenza: per lei parlano i contenuti di altissimo profilo, ad esempio i nuovi fari a LED con sorgenti a forma di L sovrapposte che ne definiscono lo sguardo tecnologico.

Rispetto alla generazione precedente, la X3 è cresciuta nelle dimensioni (+34 mm di lunghezza), ma è diventata più bassa e larga, guadagnando un’aria minacciosa, quasi volesse mordere l’asfalto, affine alla personalità di Marco Masini, uno abituato a vivere la vita (e i tour) a ritmi serrati.

Interni: la “stanza d’hotel” che diventa salotto

Nel testo di Male necessario, i due artisti cantano di “toccare il fondo in una stanza di un hotel”. Il concetto di isolamento si traduce a bordo della BMW X3 in un’esperienza premium: il BMW Curved Display troneggia nell’abitacolo, caratterizzato da materiali ricercati e sostenibili, come il tessuto in poliestere riciclato per il cruscotto richiamante la cura artigianale di un abito da sera indossabile al Festival. I sedili sportivi di nuova concezione, regolabili elettricamente e riscaldati, curano la postura del conducente, affinché pure i lunghi viaggi smettano di essere faticosi.

Con un bagagliaio che arriva fino a 1.700 litri, c’è spazio per tutto: dai premi vinti in carriera alle attrezzature per il nuovo tour Ci vorrebbe ancora il mare, fino ai master del prossimo album Perfetto imperfetto.

Dal silenzio elettrico al ruggito M Performance

La gamma motori della X3 si accorda alle diverse tonalità della produzione di Masini. La versione 30e xDrive Plug-in Hybrid garantisce fino a 90 km di autonomia in totale silenzio, compagna discreta nei momenti di riflessione o nei centri storici: una sorta di “unplugged” automobilistico. Quando invece il brano richiede energia pura, la X3 M50 xDrive sprigiona 398 CV, coprendo lo scatto da 0 a 100 km/h in soli 4,6 secondi. Una progressione che evoca il crescendo orchestrale del suo duetto con il violoncellista Hauser.

Festival di Sanremo 2026: imparare a godersi il viaggio

“Il vero obiettivo non può essere la meta, ma imparare a godersi il viaggio”, dicono Masini e Fedez nelle loro barre. Con i nuovi sistemi di guida semi-automatica e un comfort acustico d’eccezione, la nuova BMW X3 trasforma ogni chilometro in un’emozione da condividere.