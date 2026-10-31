Ufficio Stampa Porsche/Getty Images La Porsche di Marco van Basten: una stretta parente della S4 Cabriolet ritratta in foto

Con la sua classe Marco van Basten infiammava San Siro, regalando ai tifosi rossoneri la stessa meraviglia che lui avrebbe provato ammirando una Porsche. Nel 1989, durante gli anni d’oro al Milan, perse la testa per le linee di una 928 GT e decise di regalarsela. L’entusiasmo durò appena sei settimane, il tempo di accorgersi di un piccolo paradosso: trascorrendo gran parte del tempo al volante, poteva godersi poco l’aspetto della sportiva che lo aveva conquistato. A ripensare a quell’acquisto con un pizzico di rimpianto è stato lo stesso ex giocatore, che oggi, 31 ottobre, festeggia il suo 62° compleanno.

La Porsche 928 GT comprata ai tempi del Milan

Il 1989 fu un anno da incorniciare per Van Basten. Con il Milan di Arrigo Sacchi vinse la Coppa dei Campioni, segnando una doppietta in finale contro la Steaua Bucarest, e di lì a pochi mesi aggiunse alla bacheca personale il suo secondo Pallone d’Oro. Si concesse un regalo impegnativo: una Porsche 928 GT nuova, consegnata in Italia.

Invece della celeberrima 911, preferì una granturismo con il motore anteriore e una linea facilmente riconoscibile, merito dei fari a scomparsa. Verniciata in Murano Green, un verde scuro piuttosto raro, presentava interni in pelle nera e comprendeva un accessorio di rado presente su una sportiva: le tendine parasole posteriori.

Secondo Magneto, nel 1989 furono prodotte appena quattro o cinque 928 GT destinate al mercato italiano. Un particolare che contribuisce a rendere interessante l’esemplare appartenuto al cigno di Utrecht.

Sotto il cofano la GT ospitava un V8 aspirato da 5,0 litri e 330 CV. Al cambio manuale a cinque rapporti si affiancava un differenziale autobloccante ZF con bloccaggio al 40%, già utilizzato sulle precedenti CS e SE. La vettura poteva raggiungere circa 275 km/h e impiegava 5,8 secondi nello 0-100 km/h. La sua carriera durò appena tre anni: nel 1992 fu sostituita dalla GTS.

Il rimpianto

Perché mai pentirsi di un gioiello simile? La spiegazione è arrivata nell’aprile 2025, durante un’intervista a RapNieuwsTV legata alla serie documentaria BASTA. Alla domanda su quale fosse stata la spesa più sciocca fatta con i guadagni da calciatore, Van Basten non ha avuto bisogno di pensarci molto:

“Dopo circa sei settimane me ne ero già stancato, perché stavo sempre dentro l’auto e quindi vedevo a malapena l’esterno”

Non ebbe da ridire sulle prestazioni o sul comportamento stradale della sportiva tedesca: si era accorto di non poter godere della sua bellezza quanto avrebbe voluto.

Nonostante il ripensamento precoce, la tenne per circa cinque anni. Secondo Magneto, percorse all’incirca 35.000 chilometri prima di venderla nel 1994, quando i problemi alla caviglia ne avevano ormai compromesso la carriera. Il ritiro ufficiale sarebbe arrivato nell’agosto 1995.

La messa in vendita

Nel settembre 2022 la 928 GT riapparve in Italia, proposta da Ruote da Sogno attraverso Catawiki. Il contachilometri segnava 78.529 chilometri e la documentazione ne attestava il passato nelle mani del fuoriclasse olandese.

La valutazione indicata oscillava fra 68.500 e 75.500 euro, cifra da non confondere con il prezzo effettivo di aggiudicazione. Nell’ottobre 2026 la vettura è stata nuovamente segnalata sul mercato dal portale specializzato Elferspot, stavolta con una richiesta di 65.000 euro. Una Porsche dalla storia particolare, che il suo proprietario di maggior fama aveva imparato ad apprezzare soprattutto da fuori.