Ufficio Stampa Fiat/Getty Images Maria Chiara Giannetta non può fare a meno di un'auto, semplice e intelligente come lei

Trovare il giusto equilibrio tra semplicità e successo può richiedere tempo, ma per alcuni volti amati tutto sembra improvvisamente più facile. Oltre al talento dimostrato sul set, di Maria Chiara Giannetta colpisce la naturalezza con cui si presta al gioco e il come riesca ad apprezzare auto poco sofisticate sulla carta. Prima di diventare la capitana dei carabinieri più famosa della TV o di calcare i palchi dei grandi eventi, l’artista foggiana ha condiviso i suoi spostamenti con un mito nazionalpopolare su ruote: una Panda “vecchia scuola”, squadrata e impossibile da fermare.

Nonostante nell’immaginario collettivo venga ancora chiamata così, negli anni la vettura ha cambiato nome e oggi la citycar numero uno nel nostro Paese si chiama Fiat Pandina Hybrid, l’erede diretta della terza generazione, al cui fascino Maria Chiara non ha potuto proprio resistere, come da lei rivelato alla Gazzetta dello Sport. In un mercato dove la ben più imponente Grande Panda ha scompigliato le carte, lei il classico.

Un mito italiano

La nuova Fiat Pandina Hybrid non sarà un missile, in compenso vanta una solidità rara e un rapporto qualità-prezzo difficile da trovare sul mercato. A spingerla ci pensa il motore 1.0 GSE Mild-Hybrid da 65 CV, parco nei consumi e adatto pure ai neopatentati, l’ultima evoluzione a listino rispetto al precedente FireFly da 70 CV.

Al contrario delle full hybrid, il sistema mild non permette la trazione completamente elettrica, ma svolge un compito prezioso: recupera energia in frenata e decelerazione, assistendo il motore termico nelle ripartenze. Abbatte le emissioni di anidride carbonica e facilita l’accesso alle Zone a Traffico Limitato (ZTL), senza incidere sul peso (di circa 1.045) né richiedere compromessi sul fronte dell’agilità. Maria Chiara Giannetta non poteva trovare migliore erede del Pandino donatole dallo zio.

La variante d’accesso, la Pop, propone di serie il “clima” manuale e un pacchetto di sicurezza aggiornato, comprensivo di frenata automatica d’emergenza e mantenimento della carreggiata. Sopra di un gradino, la Icon aggiunge una dose extra di comfort grazie alla radio DAB da 5”, al cruise control e agli specchietti elettrici, mentre la terza opzione, la top level Cross, si configura come la più avventurosa, caratterizzata dal look crossover con cerchi da 15”, luci diurne a LED e un sistema infotainment da 7” compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. Disponibile a partire da circa 15.000 euro (riducibile con finanziamento e rottamazione), la Pandina ha basse “pretese” per quanto riguarda i consumi, limitati ai 18 km/l.

GialappaShow: anima popolare e intelligenza brillante

Dalla praticità della Panda alla versatilità del palcoscenico, Maria Chiara Giannetta cambia marcia. Lunedì 4 maggio, l’attrice è infatti la co-conduttrice della nuova puntata di GialappaShow: in onda su TV8 e Sky, al fianco del Mago Forest e sotto il fuoco incrociato dei commenti della Gialappa’s Band, si mette alla prova tra canti, balli e gag esilaranti.

Parte di una puntata ricca di ospiti come Luca Argentero e Carlo Conti, e parodie cult che spaziano da Aldo Cazzullo a Iva Zanicchi, l’attrice presenta la nuova serie Sky Rosa Elettrica – In fuga con il nemico, in arrivo dall’8 maggio in un programma che, proprio come la Panda, sa combinare l’anima popolare a un’intelligenza brillante.