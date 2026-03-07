Ufficio Stampa Audi/Getty Images A C'è posta per te Maria De Filippi si muove tra le storie della gente comune, ma in auto ha un timbro inconfondibile

Giù le mani da C’è posta per te. Per milioni di italiani il programma di Maria De Filippi è un “rito sacro”, un enorme contenitore delle relazioni umane esplorate in tutta loro complessità, ma in pochi immaginano l’auto su cui la conduttrice viaggia quotidianamente per raggiungere gli studi Elios. Se in TV la vediamo muoversi con estrema discrezione tra le storie della gente comune, quando scende in strada “Queen Mary” libera il potenziale di un SUV pensato per le lunghe distanze.

SUV da oltre 5 metri: il prezzo del MY26

Se ci pensiamo, il fatto che una professionista abituata a gestire macchine produttive imponenti abbia scelto un modello così prestante è una scelta logica. Già nel 2023 alcuni scatti apparsi sul web ritraevano Maria De Filippi mentre scaricava le buste della spesa dalla sua amata Audi Q7, un’auto mastodontica lunga la bellezza di 506 cm. La vettura a ruote alte di Ingolstadt, disponibile con il Model Year 2026 a partire da circa 78.000 euro in Italia, dà il meglio di sé nei tratti più impegnativi e insidiosi, collocandosi a livello di impatto estetico sullo stesso piano delle connazionali BMW X5 e Mercedes GLE.

Salendo a bordo, la sensazione è quella di trovarsi in un salotto d’alta quota dove privacy e tecnologia convivono armoniosamente. Pelle, alluminio e legno vero elevano il valore percepito dell’abitacolo, organizzato attorno al sistema di infotainment a doppio touchscreen che domina la plancia con un design pultio e razionale. Sebbene le dimensioni da “transatlantico” lascino pensare a un mezzo impacciato nei movimenti, la trazione integrale e le sospensioni pneumatiche le conferiscono un’agilità di cui far tesoro negli ingorghi urbani.

Il cuore tecnologico risiede in una gamma motori che privilegia la coppia e la fluidità di marcia. La spina dorsale dell’offerta è composta dai propulsori V6 da 3.0 litri con supporto mild-hybrid, capaci di erogare 231 o 286 CV nelle versioni a gasolio. Un gradino sopra troviamo le varianti plug-in hybrid con potenze fino 462 CV di potenza, e all’apice la SQ7, spinta da un muscolare V8 biturbo da 507 CV che permette di abbattere la soglia dei quattro secondi nello scatto breve. La precisione della trazione quattro e la rapidità di innesto del cambio automatico a 8 marce assicurano performance eccezionali in rapporto alle dimensioni.

C’è posta per te: il ritorno dopo la pausa

Dall’asfalto ai riflettori, l’attesa per i telespettatori è finita. Sabato 7 marzo, Maria De Filippi riapre la busta più famosa d’Italia. Dopo la pausa strategica decisa da Mediaset per evitare la finale del Festival di Sanremo (vinto da Sal Da Vinci), C’è posta per te torna a presidiare la prima serata con nuove storie di amore e riconciliazione. La puntata si preannuncia carica di tensione emotiva. Oltre ai racconti di gente comune, i postini storici – Gianfranco Apicerni, Marcello Mordino, Chiara Carcano e Andrea Offredi – hanno recapitato inviti che promettono grandi sorprese. Mentre la stagione volge verso l’epilogo, previsto per la metà di marzo prima del passaggio di testimone al Serale di Amici, Maria si conferma ancora una volta la guida indiscussa del weekend italiano, sia che si trovi al centro dello studio, sia che stringa il volante della sua potente Audi.