Getty Images L’auto di Marilyn Monroe: aveva fatto perdere le sue tracce

In una casa di Brentwood, 64 anni fa, venne ritrovata senza vita una delle icone più grandi della storia del cinema: Marilyn Monroe aveva 36 anni e da poco aveva regalato la Ford Thunderbird acquistata nel 1955, alla quale era molto legata. Battuta all’asta per 490.000 dollari nel 2018, l’auto aveva fatto perdere ogni traccia di sé, finché i documenti non ne hanno ricostruito il percorso.

La sportiva nera scelta dalla diva

L’attrice se l’era accaparrata tramite la società a suo nome, la Marilyn Monroe Productions, da lei fondata nel tentativo di riprendersi una parte del controllo sulla carriera. Il 20 dicembre 1955 la Westport Motors del Connecticut consegnò la Thunderbird, già appartenente al nuovo anno modello. Sulle carte comparivano il nome della società e il telaio P6FH151382, che avrebbe permesso di riconoscerla molti decenni dopo.

Di tenere la Ford ferma in garage, Marilyn non aveva alcuna intenzione. Secondo le cronache, il 28 giugno 1956 lei e Arthur Miller la usarono anche per raggiungere il municipio e sposarsi con rito civile. Nelle foto dei giorni successivi guida il drammaturgo, con Marilyn seduta accanto intenta a salutare le persone raccolte lungo la strada. Carrozzeria, capote e hard top con i due piccoli oblò laterali: fuori era un tripudio di nero, interrotto dai rivestimenti bianchi all’interno. Alla ruota di scorta toccava viaggiare fuori, appesa alla coda, così nel bagagliaio rimaneva maggiore spazio e la Thunderbird guadagnava uno dei suoi tratti distintivi.

Sotto il piede destro Marilyn trovava 225 CV erogati da un V8 da 312 pollici cubi (circa cinque litri) e alimentato da un carburatore Holley a quattro corpi. Il cambio automatico Ford-O-Matic li spediva alle ruote posteriori e, insistendo con l’acceleratore, la Thunderbird poteva toccare 113 miglia orarie, circa 182 km/h. Servosterzo e servofreno alleggerivano il lavoro del conducente, finestrini e sedile si muovevano elettricamente e sulla plancia comparivano la radio Town and Country e un orologio, anch’esso elettrico.

Il listino della Thunderbird partiva da 3.151 dollari: l’Ovale Blu la considerava una “personal car” e non la risposta sportiva in senso stretto alla Chevrolet Corvette. Quella con la Corvette, in realtà, era una rivalità fino a un certo punto. Due posti e motore V8 le rendevano simili, ma Ford aveva scelto di puntare maggiormente sul comfort, mentre la concorrente coltivava ambizioni sportive. Il 1956 si chiuse con 15.631 Thunderbird costruite, meno rispetto agli altri due anni della prima generazione biposto.

Il regalo prima della morte e la successiva scomparsa

Il figlio di Lee Strasberg aveva 18 anni quando Marilyn gli consegnò la Thunderbird come regalo di compleanno nel 1962, pochi mesi prima che morisse. Dove fosse finita l’auto negli anni successivi è stato possibile stabilirlo soltanto incrociando i registri con i documenti rimasti nell’archivio Strasberg. La Prestige Thunderbird smontò la Ford e, nel rimetterla insieme, salvò parecchi componenti originali, fra cui molte delle superfici toccate da Marilyn e dai suoi passeggeri. Il V8 fu invece rifatto e il contachilometri superava di poco le 30.000 miglia.

L’accostamento a Monroe valse sostanzialmente 414.000 dollari: nel 2018 una Thunderbird del 1956 in condizioni eccellenti valeva circa 76.000 dollari, contro i 490.000 dell’esemplare passato da Julien’s il 17 novembre, dentro la stima di 300.000-500.000. Il V8 era lo stesso, la differenza stava nei sei anni durante i quali quelle chiavi erano appartenute a lei.