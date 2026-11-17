Getty Images L'auto di Martin Scorsese: il regista comprò un mito americano a una cifra irrisoria

Los Angeles. Primi anni Settanta. Nella città del cinema viveva anche Martin Scorsese, che per muoversi saltava a bordo di una Chevrolet Corvette del 1960, acquistata a soli 500 dollari. Se la procurò grazie all’attore David Carradine, secondo il quale, a quanto pare, la vettura utilizzata dal giovane regista non era alla sua altezza.

Bianca fuori, rossa dentro, la sportiva americana gli fece da “spalla” nelle esplorazioni notturne della città. Il 17 novembre 2026 la firma di Taxi Driver e Toro scatenato compie 84 anni: l’occasione adatta per riscoprire un episodio poco conosciuto della sua carriera, raccontato al Los Angeles Times nel gennaio 2024. Liquidare quella Corvette come un mezzo di trasporto appare riduttivo: accompagnò il regista in un periodo di cambiamenti personali e professionali, mentre ancora rincorreva la consacrazione definitiva a Hollywood.

La Chevrolet Corvette del 1960 comprata per 500 dollari

Newyorkese fino al midollo, Scorsese era arrivato in California all’inizio del 1971 su invito di Fred Weintraub, dirigente della Warner Bros. L’intenzione iniziale era fermarsi un paio di settimane, ma il soggiorno si prolungò. Prese un appartamento nei pressi di Franklin Avenue, a Hollywood, scegliendo una zona che gli ricordava la sua città natale.

Dovette persino abituarsi a guidare. Le grandi distanze e la rete autostradale di Los Angeles richiedevano un’autonomia negli spostamenti alla quale non era preparato. Per considerarsi un automobilista provetto Scorsese necessitò di esercitarsi: non sapeva usare la frizione e la sportiva americana montava il cambio manuale. Man mano che prendeva confidenza con la guida, scopriva il piacere di attraversare Los Angeles al volante di una macchina quasi agli antipodi rispetto a quelle usate in precedenza.

Sette anni prima, nel 1953, Chevrolet aveva presentato la prima Corvette con un sei cilindri sotto il cofano. Anziché il sei cilindri utilizzato al debutto, montava un V8, disponibile con diversi livelli di potenza. La carrozzeria conservava le proporzioni della prima generazione C1, con il cofano lungo e le finiture cromate.

Le notti in auto che ispirarono i suoi film

Ma era soprattutto al calar del buio che la Corvette assolveva a un compito speciale. Scorsese aveva preso l’abitudine di percorrere le autostrade californiane di notte, spesso verso le due, quando il traffico era quasi assente. Accendeva la radio e ascoltava Bob Dylan, Van Morrison, Eric Clapton, i Grateful Dead e gli Allman Brothers.

Quelle ore trascorse in automobile diventarono una fonte d’ispirazione. Nell’intervista al quotidiano americano, il regista spiegò come la musica gli suggerisse immagini e situazioni destinate a prendere forma nei suoi film, tra cui Mean Streets e Alice Doesn’t Live Here Anymore. Una passione mai abbandonata fin dall’infanzia, mentre ascoltava i dischi del padre. La Corvette gli offrì un modo diverso di coltivarla, attraversando una città che stava ancora imparando a conoscere.

A distanza di oltre mezzo secolo, quell’acquisto da 500 dollari riconduce a un’epoca che non tornerà mai più. Di notte, sulle autostrade di Los Angeles, Scorsese aveva trovato qualcosa che nessuna scuola di cinema avrebbe potuto insegnargli: accendeva la radio e lasciava correre l’immaginazione. Per imparare a usare la frizione, invece, gli era toccato arrangiarsi.