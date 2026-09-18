Oggi tra i volti di Rai 1 ad Affari Tuoi, Martina Miliddi ha scelto per i suoi spostamenti una piccola due posti pensata per la città e facile da parcheggiare

Ufficio Stampa Smart/Getty Images L'auto di Martina Miliddi è una due posti lunga appena 2,70 metri

Era entrata nella scuola di Amici come un’allieva: oggi è uno dei volti dell’access prime time di Rai 1. Ne ha fatta di strada, Martina Miliddi, e per percorrerla si è affidata a una vettura pratica da usare nel traffico urbano. Anziché SUV imponenti o supercar vistose, la giovane ballerina di Affari Tuoi ha optato per la Smart ForTwo, una due posti facile da parcheggiare e dotata di uno stile unico.

La piccola due posti per la città

Si dice che due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova. Pur senza dirlo a chiare lettere, le immagini pubblicate da Martina riconducono alla generazione W453, nella configurazione successiva al restyling. Introdotta nel 2019, la vettura è approdata sul mercato europeo poco dopo, fedele al DNA del passato, talmente compatta da poter stare in un fazzoletto d’asfalto.

Di spazio, dopotutto, ne occupa pochissimo. La ForTwo misura appena 2,70 metri da un’estremità all’altra, ai quali affianca 1,66 metri di larghezza e un passo di 1,87: dimensioni che risparmiano un sacco di problemi quando il traffico si stringe e il parcheggio disponibile sembra buono soltanto per uno scooter. Una bella mano la dà il diametro di sterzata particolarmente contenuto, tra i punti di forza della citycar.

Il restyling ha modificato soprattutto il frontale, con una calandra più grande e gruppi ottici rivisti, ma è sotto la carrozzeria che quella fase della carriera della ForTwo ha segnato una svolta. Smart decise infatti di abbandonare progressivamente i motori a combustione in Europa e puntare sulla trazione elettrica, con la EQ ForTwo chiamata ad accompagnare il modello verso il capolinea.

La versione elettrica utilizza un motore da 60 kW, equivalenti a 82 CV, con 160 Nm di coppia. Numeri modesti se letti isolatamente, meno strani, però, pensando alle dimensioni dell’auto e al suo terreno preferito. Lo 0-100 km/h richiede circa 11,6 secondi e la velocità massima è limitata a 130 km/h.

La batteria ha una capacità di 17,6 kWh, per un’autonomia di circa 130 km nel ciclo WLTP, in linea con le velleità di un veicolo preparato per trascorrere gran parte delle sue giornate tra semafori e parcheggi cittadini. Sulle configurazioni predisposte, il caricatore in corrente alternata da 22 kW riduce invece i tempi necessari per recuperare energia.

Nel 2024 è terminata la produzione della ForTwo W453 e, insieme a lei, è sparita dai listini una Smart molto diversa da quelle attuali. La storia della piccola due posti era cominciata quasi trent’anni prima con appena 2,5 metri di carrozzeria, una misura diventata presto il suo tratto distintivo, e da allora il marchio ha preso altre direzioni e soprattutto parecchi centimetri.

Una nuova serata ad Affari Tuoi

Da Amici ad Affari Tuoi il passo non era esattamente scontato, eppure Martina Miliddi ha trovato una seconda casa televisiva lontano dai talent. Stasera, venerdì 18 settembre, sarà di nuovo nello studio milanese del programma di Rai 1, accanto a Stefano De Martino e Herbert Ballerina. La puntata precederà in palinsesto i Music Awards, lasciando alla ballerina un altro venerdì nell’access prime time.

Per Miliddi si tratta della prosecuzione di un’esperienza iniziata nella precedente edizione e diventata ormai parte della formula del programma. Pacchi e offerte del Dottore restano al centro della serata, con De Martino alla conduzione e i due componenti del cast a movimentare la partita. L’appuntamento di oggi è previsto intorno alle 20:40 su Rai 1.