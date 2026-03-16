Ufficio Stampa Ferrari/Getty Images Tra le vittime di Scherzi a parte, Massimo Boldi ha una genuina passione per le auto, anche elettriche

Gli anni scorrono, la passione resta intatta: quella di Massimo Boldi per le auto resiste alle mode e alle correnti passeggere. L’attore milanese, tra le vittime della puntata di Scherzi a parte in onda lunedì 16 marzo su Canale 5, ha spesso espresso il suo debole per i motori di grande fattura, evolvendo il proprio gusto dai classici SUV di rappresentanza alle più moderne soluzioni green.

Il fascino del Cavallino

Non si può parlare di un grande artista italiano senza citare la Ferrari. Massimo Boldi ha documentato più volte sui social il suo legame con il Cavallino Rampante. Lo abbiamo visto sorridente al volante della California, la spider-coupé perfetta per godersi il sound del V8 in totale relax, tuttavia, il volto della comicità italiana ha voluto anche testare le performance della 488 Pista. La creatura di Maranello, un bolide da 720 CV, trasferisce su strada l’esperienza delle corse su strada, e ci fa capire una cosa sulla persona dietro il personaggio: tolta la maschera, “Cipollino” è un raffinato intenditore di meccanica d’eccellenza.

Mercedes-Benz e la svolta elettrica

Per l’uso quotidiano, la stella di Stoccarda è la compagna fedele di Boldi. Nella sua collezione spicca la Mercedes-Benz GLE, il SUV premium (segmento E) che garantisce sicurezza e spazio infinito grazie alla trazione integrale 4MATIC. Ma a cogliere di sorpresa è l’anima ecologica: Boldi si è mostrato sui social accanto alla EQC, il veicolo a ruote alte da 408 CV apripista dell’era EQ. Quando viene il momento districarsi nel caos di Milano, invece, la scelta ricade sulla pratica Smart EQ: agile e silenziosa, la citycar gli permette di sgusciare tra il traffico della Madonnina.

Nella sua collezione privata Massimo Boldi ha riservato il posto pure a un modello italiano di recente produzione come l’Alfa Romeo Tonale, il SUV del Biscione capace di entrare nelle grazie dell’attore ancor prima di scalare le vette commerciali. E arriviamo alla tappa finale di questo viaggio con un modello unico: la tonalità di verde della Bentley Continental è stata realizzata apposta per il mito dei cinepanettoni. Dagli interni rifiniti a mano, la Grand Tourer, dal valore indicativo di 200.000 euro nel mercato dell’usato se in buone o ottime condizioni, può superare i 300 km/h conservando quella grazia innata che tutti riconoscono alle opere del costruttore britannico. Sotto il cofano un V8 biturbo da 4.0 litri (o da un 6.0 W12 biturbo nelle generazioni precedenti) genera fino a una potenza di 770 CV, abbastanza da valere uno “0-100” in appena 3,4 secondi.

Scherzi a parte: nella trappola di Max Giusti

Lunedì 16 marzo Massimo Boldi appare in una veste decisamente meno rilassata rispetto a quella che sfoggia al volante delle sue auto. L’attore è infatti uno dei protagonisti della terza puntata di Scherzi a parte, in onda alle 21.20 su Canale 5. Sotto la conduzione energica di Max Giusti, Boldi è una delle vittime della serata insieme a Rocco Casalino, Francesca Chillemi e Massimo Ferrero. Qualunque tiro mancino abbiano architettato gli attori, la vita di Massimo Boldi resta un bellissimo cammino da percorrere con la classe di un tempo e la tecnologia del futuro.