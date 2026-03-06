Matteo Canzi, il vincitore di Masterchef Italia a bordo del SUV Lexus NX

Matteo Canzi, il vincitore della quindicesima edizione di Masterchef Italia, ha viaggiato a bordo del SUV ibrido Lexus NX le prove in esterna del cooking show

Foto di Manuel Magarini

Manuel Magarini

Giornalista automotive

Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Pubblicato:

Matteo Canzi, il vincitore di Masterchef Italia a bordo del SUV Lexus NX
Ufficio Stampa Lexus/Ufficio Stampa Sky
Pér le prove in esterna di Masterchef Italia, il vincitore Matteo Canzi ha viaggiato sulla Lexus NX

Trionfare a Masterchef Italia è una questione di precisione e tecnica, le stesse qualità riscontrate da Matteo Canzi nella Lexus NX, l’auto scelta per le prove in esterna del programma. Il SUV premium dal sapore orientale mette a disposizione degli occupanti ben 466 cm di comfort, sfidando le corazzate tedesche, dall’Audi Q5 alla BMW X3, con una ricetta di qualità costruttiva.

Omotenashi. In una parola i giapponesi hanno riassunto la filosofia di ospitalità e la cura del dettaglio della NX, la cui manifattura impeccabile emerge fino in fondo una volta saliti a bordo. Oltre alla fattura dei materiali impiegati, spicca la tecnologia all’avanguardia: il display infotainment fino a 14 pollici, fluido e integrativo, è compatibile in modalità wireless con Apple CarPlay e Android Auto.

La guida nervosa e la sportività radicale non fanno parte della quattro ruote nipponica. Non a caso il generoso bagagliaio da 520 litri offre ai maestri della cucina tutto lo spazio necessario per trasportare materie prime d’eccellenza o attrezzature professionali, avvolti in un isolamento acustico di altissimo livello, magari accompagnati dalle note dell’impianto audio Mark Levinson.

Quanto costa il SUV del cooking show

A livello meccanico, la gamma 2026, disponibile nelle concessionarie italiane a prezzi di listino a partire da 59.700 euro, rinnova la strategia multi-tecnologica del brand. Se il diesel viene abbandonato in maniera definitiva, l’elettrificazione prende piede. Nelle loro trasferte sotto gli occhi delle telecamere, Matteo Canzi e gli altri concorrenti dell’edizione appena passata agli archivi hanno potuto saggiare la versatilità delle motorizzazioni ibride. L’entry-level, la NX350h (Full Hybrid), coniuga un motore 2.5 a quattro cilindri e moduli elettrici per una potenza complessiva di circa 240 CV. Il sistema propulsivo contiene i consumi a circa 17 km/l ed è possibile scegliere tra la trazione integrale AWD o la nuova versione a trazione anteriore FWD.

Gli utenti attenti all’innovazione tecnologica troveranno pane per i loro denti nella NX 450h+ (Plug-in Hybrid), una variante da 320 CV, capace di raggiungere i 100 km/h da fermo in poco più 6 secondi. Eppure, l’asso nella manica riguarda l’autonomia elettrica: grazie ai circa 60 km a zero emissioni puoi attraversare i centri storici dei grandi centri urbani, dove si trovano i migliori ristoranti d’Italia evitando di far “pagare il conto” all’ambiente.

Masterchef Italia: il coronamento di un percorso

In una bagarre animata da modelli quali l’Audi Q5, la BMW X3 e la Volvo XC60, la Lexus NX 2026 presta importanza all’affidabilità e alla sicurezza di serie. Quando lo stress delle competizioni si fa sentire, il sistema Lexus Safety System+ 3.0 riporta la serenità, assicurando una protezione completa.

Il successo di Matteo Canzi — 24enne brianzolo che ha conquistato i giudici con il menu Tutto di me e la sua abilità ai fornelli — segna l’inizio di un nuovo percorso che passerà per la scuola ALMA e la pubblicazione del libro Il gusto del perché. Allo stesso modo, il posizionamento della Lexus NX conferma questa vocazione premium in Italia, disponibile a prezzi importanti, ma giustificati da una cura che, proprio come un piatto stellato, mira ad appagare i sensi tanto quanto una creazione d’autore firmata Teo.

Le auto dei vip Suv