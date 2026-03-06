Matteo Canzi, il vincitore di Masterchef Italia a bordo del SUV Lexus NX

Ufficio Stampa Lexus/Ufficio Stampa Sky Pér le prove in esterna di Masterchef Italia, il vincitore Matteo Canzi ha viaggiato sulla Lexus NX

Trionfare a Masterchef Italia è una questione di precisione e tecnica, le stesse qualità riscontrate da Matteo Canzi nella Lexus NX, l’auto scelta per le prove in esterna del programma. Il SUV premium dal sapore orientale mette a disposizione degli occupanti ben 466 cm di comfort, sfidando le corazzate tedesche, dall’Audi Q5 alla BMW X3, con una ricetta di qualità costruttiva.

Omotenashi. In una parola i giapponesi hanno riassunto la filosofia di ospitalità e la cura del dettaglio della NX, la cui manifattura impeccabile emerge fino in fondo una volta saliti a bordo. Oltre alla fattura dei materiali impiegati, spicca la tecnologia all’avanguardia: il display infotainment fino a 14 pollici, fluido e integrativo, è compatibile in modalità wireless con Apple CarPlay e Android Auto.

La guida nervosa e la sportività radicale non fanno parte della quattro ruote nipponica. Non a caso il generoso bagagliaio da 520 litri offre ai maestri della cucina tutto lo spazio necessario per trasportare materie prime d’eccellenza o attrezzature professionali, avvolti in un isolamento acustico di altissimo livello, magari accompagnati dalle note dell’impianto audio Mark Levinson.

Quanto costa il SUV del cooking show

A livello meccanico, la gamma 2026, disponibile nelle concessionarie italiane a prezzi di listino a partire da 59.700 euro, rinnova la strategia multi-tecnologica del brand. Se il diesel viene abbandonato in maniera definitiva, l’elettrificazione prende piede. Nelle loro trasferte sotto gli occhi delle telecamere, Matteo Canzi e gli altri concorrenti dell’edizione appena passata agli archivi hanno potuto saggiare la versatilità delle motorizzazioni ibride. L’entry-level, la NX350h (Full Hybrid), coniuga un motore 2.5 a quattro cilindri e moduli elettrici per una potenza complessiva di circa 240 CV. Il sistema propulsivo contiene i consumi a circa 17 km/l ed è possibile scegliere tra la trazione integrale AWD o la nuova versione a trazione anteriore FWD.

Gli utenti attenti all’innovazione tecnologica troveranno pane per i loro denti nella NX 450h+ (Plug-in Hybrid), una variante da 320 CV, capace di raggiungere i 100 km/h da fermo in poco più 6 secondi. Eppure, l’asso nella manica riguarda l’autonomia elettrica: grazie ai circa 60 km a zero emissioni puoi attraversare i centri storici dei grandi centri urbani, dove si trovano i migliori ristoranti d’Italia evitando di far “pagare il conto” all’ambiente.

Masterchef Italia: il coronamento di un percorso

In una bagarre animata da modelli quali l’Audi Q5, la BMW X3 e la Volvo XC60, la Lexus NX 2026 presta importanza all’affidabilità e alla sicurezza di serie. Quando lo stress delle competizioni si fa sentire, il sistema Lexus Safety System+ 3.0 riporta la serenità, assicurando una protezione completa.

Il successo di Matteo Canzi — 24enne brianzolo che ha conquistato i giudici con il menu Tutto di me e la sua abilità ai fornelli — segna l’inizio di un nuovo percorso che passerà per la scuola ALMA e la pubblicazione del libro Il gusto del perché. Allo stesso modo, il posizionamento della Lexus NX conferma questa vocazione premium in Italia, disponibile a prezzi importanti, ma giustificati da una cura che, proprio come un piatto stellato, mira ad appagare i sensi tanto quanto una creazione d’autore firmata Teo.