Matías Soulé cambia volto al suo SUV dopo soli 900 km: la carrozzeria ora è nero satinato, ma anche l'abitacolo ha ricevuto un trattamento di detailing

Ufficio Stampa Range Rover/Getty Images Dopo 900 km Matías Soulé cambia volto al suo SUV

Il nero sta bene su tutto. O almeno così sembra pensarla Matías Soulé, che per la sua Range Rover SV chiedeva qualche ritocco, un tocco esclusivo da campione vero. Il calciatore argentino, tra i giocatori chiave della squadra di Gian Piero Gasperini, ha contattato i ragazzi di Aft Romani Cars affinché eseguissero un trattamento personalizzato sull’intera carrozzeria. Il SUV britannico ha abbandonato il nero lucido per vestirsi di nero satinato, conservando però alcuni particolari della finitura originale. Anche con appena 900 km all’attivo, il SUV sembrava non aver ancora espresso il suo massimo potenziale. Invitato in officina per il ritiro, Soulé non vede l’ora di provarla: il suo “Bellissima la macchina” vale più di mille parole.

Una Range Rover SV tutta da personalizzare

Per modificare l’aspetto della vettura è stata utilizzata una pellicola protettiva in TPU, un materiale impiegato nei trattamenti PPF (Paint Protection Film). La particolarità di questa lavorazione è che permette di intervenire sull’estetica senza dover riverniciare la carrozzeria.

Sebbene il nero sia rimasto, Soulé ha voluto cambiare il modo in cui appare sulla carrozzeria. Per farlo, ha fatto applicare scegliendo una finitura satinata al posto di quella lucida, e alla luce la differenza salta subito all’occhio: il nero riflette meno e mette maggiormente in risalto le forme del SUV.

Non tutto, però, è stato uniformato. Alcuni elementi sono rimasti neri lucidi, a cominciare dalla scritta Range Rover sul frontale. Il contrasto con il resto della carrozzeria mette maggiormente in evidenza questi particolari, evitando di ricorrere a colori differenti.

La pellicola svolge anche una funzione protettiva, perché crea uno strato tra la vernice e gli agenti esterni: può limitare i danni provocati dal pietrisco sollevato durante la marcia e dalle abrasioni superficiali, pur senza rendere l’automobile immune da graffi o urti.

Fari oscurati e cura degli interni

I lavori hanno coinvolto anche la fanaleria, sulla quale è stata applicata una pellicola PPF Smoke antisasso. Oltre a proteggere le superfici dai piccoli detriti, questo rivestimento conferisce ai gruppi ottici un aspetto più scuro, in sintonia con la nuova colorazione della carrozzeria. Per l’abitacolo è stato invece effettuato un trattamento di detailing, dedicato alla pulizia e alla cura delle superfici interne, nonostante il chilometraggio ancora molto basso.

La versione SV occupa un posto particolare nella gamma Range Rover, tra le proposte più esclusive del marchio britannico per la particolare attenzione ai materiali e alle possibilità di personalizzazione. A seconda della configurazione, la gamma comprende motorizzazioni ibride plug-in e un V8 biturbo da 4,4 litri. Non essendo stata indicata la versione meccanica dell’esemplare di Soulé, sarebbe però azzardato attribuirgli una potenza precisa.

Il SUV vanta inoltre delle dotazioni dedicate al comfort, come i sedili con funzione massaggio e regolazioni elettriche particolarmente sofisticate. Su alcune configurazioni è disponibile anche una sistemazione posteriore con due poltrone individuali. La personalizzazione scelta dall’argentino mira a valorizzare le linee della carrozzeria, ma guarda pure all’interno. Con appena 900 chilometri all’attivo, la sua Range Rover ha già ricevuto un trattamento completo. E dalla reazione di Soulé, quel nero satinato sembra aver centrato l’obiettivo.