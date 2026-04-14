Ufficio Stampa Maserati(Getty Images Svestiti i panni di Lidia Poët per Matilda De Angelis è tempo di fare sul serio in auto

Ogni grande finale sancisce inevitabilmente il via un nuovo viaggio, magari a bordo della propria auto preferita, proprio come accade a Matilda De Angelis in questi giorni di grandi cambiamenti. Mentre l’attrice si prepara a salutare i panni ottocenteschi di Lidia Poët, la sua quotidianità riparte al volante.

Una citycar pronta a tutto

Il successo non ha fatto perdere contatto con la realtà. Come raccontato da Matilda in un’intervista alla Gazzetta dello Sport, possiede una Smart, il top in città: grazie alle dimensioni ultra-compatte la parcheggi in un attimo e il raggio di sterzata rende agili anche i vicoli più stretti.

Qui bisogna, però, fare attenzione: alla prospettiva di viaggi a zero emissioni irrompe la Mercedes EQA. La gamma del SUV compatto premium accoglie i curiosi nella famiglia EQ della Stella mettendo sul piatto diverse opzioni, dalla EQA 250+, regina di efficienza con trazione anteriore e 190 CV (fino a 530 km di autonomia WLTP), alle potenti versioni 300 e 350 4Matic con trazione integrale. Il legame con Matilda De Angelis qui si fa digitale: l’attrice è infatti la voce della serie audio “A day in your future”. Attraverso l’intelligenza artificiale, gli utenti possono vivere uno storytelling personalizzato, espressione dei valori di sostenibilità e tecnologia del brand.

Sebbene la massa superi le due tonnellate — un tratto comune a molte EV dato il pacco batterie — la EQA si conferma una delle opzioni più equilibrate sul mercato: il merito va al sistema MBUX con realtà aumentata e a una ricarica rapida in corrente continua che garantisce il ripristino dell’80% dell’energia in circa mezz’ora

Alzando l’asticella, il rapporto tra Matilda De Angelis e le auto si fa ancora più stretto, infatti l’attrice è il volto scelto per il lancio della Maserati Grecale Folgore. In questo caso la componente emozionale vince su tutto il resto: gli oltre 550 CV e la spinta istantanea da 820 Nm valgono alla quattro ruote modenese uno scatto da 0 a 100 km/h in appena 4,1 secondi.

Se fuori l’eleganza è quella muscolosa tipica del Tridente, dentro si scopre un lusso nuovo, fatto di materiali nati dal riciclo del nylon in grado di tenere testa ai rivestimenti classici. Anche se il prezzo da circa 125.000 euro e le imponenti dimensioni (giustificati dalla batteria da 105 kW) restringono il bacino di acquirenti, la rivoluzione green corre veloce. Un po’ come la carriera di Matilda, la Grecale Folgore volge lo sguardo all’orizzonte, sfoggiando una classe che non teme il giudizio del passato.

La legge di Lidia Poët 3: la fermata finale

A fine Ottocento non poteva ancora salire in auto, ma Matilda De Angelis travolge ugualmente il pubblico di Netflix con La legge di Lidia Poët 3. Nella stagione finale Lidia dovrà districarsi tra la difesa del titolo di avvocata e quella della sua amica Grazia Fontana, accusata di omicidio. Sarà un finale intenso, dove la protagonista avrà anche delle questioni di cuore da risolvere, divisa tra l’amore per Jacopo Barberis (Eduardo Scarpetta) e il legame con il procuratore Fourneau (Gianmarco Saurino). I sei episodi conclusivi saranno disponibili dalle 9:00 di mercoledì 15 aprile: un appuntamento imperdibile per chiudere il cerchio sulla prima avvocata d’Italia.