La spettare auto di Matilde Gioli, ospite a Stasera a letto tardi

Eleganza cristallina e un’anima da sportiva: l’auto di Matilde Gioli ne riflette la personalità, capace di passare con naturalezza dai set più prestigiosi alla velocità della guida reale. Se nel lavoro la conosciamo per la delicatezza e il talento, nel privato non nasconde la sua passione per i motori che sanno emozionare, proprio come la sua BMW M135 xDrive mostrata in un post. L’energia travolgente della creatura bavarese richiama quella dell’attrice, tra gli ospiti di Stasera a letto tardi su Rai 2.

La hot-hatch che sfida il cronometro: il prezzo

Non fatevi ingannare dalle forme compatte della hatchback a 5 porte. La M135 sa difendersi bene: il suo cuore TwinPower Turbo da 221 kW trasforma una compatta in una piccola belva stradale. Matilde Gioli ha scelto un mezzo autoritario, dotato di una trazione integrale che incolla la vettura alla strada e un cambio a 7 rapporti in grado di rispondere fulmineamente alla minima pressione sul pedale. Fermare il cronometro a 4,9 secondi per scattare da ferma ai 100 orari è degno di una sportiva di razza.

Non secondaria è la velocità massima, limitata elettronicamente a 250 km/h. Quando è tempo di muoversi tra i ritmi frenetici del cinema e della TV, la quattro ruote di “passaporto” tedesco garantisce reattività ai massimi livelli, paragonabile a modelli di segmento superiore.

Lunga poco più di 4,30 metri e larga circa 1,80, la M135 xDrive soddisfa le esigenze di agilità in città e di stabilità nei tratti extraurbani. Il corpo vettura basso e largo (altezza di 1,43 m) le conferisce un baricentro in grado aggredire le curve con precisione millimetrica. Nonostante l’indole corsaiola, la M135 ha spazio in abbondanza: il bagagliaio offre una capacità che varia dai 380 minimi ai 1.200 litri, da sfruttare nelle piccole e nelle grandi commissioni quotidiane.

Certo, la qualità e le prestazioni hanno un costo: i prezzi di listino oscillano tra i 48.000 e i 64.000 euro a seconda delle personalizzazioni. Anche i consumi (circa 7,4 – 7,9 L/100 km nel ciclo WLTP) ricordano che questa è una macchina da guida reale, rivolta a un’utenza desiderosa di provare il brivido su strada.

Stasera a letto tardi: più imprevedibilità dei sensori di parcheggio

Ma martedì 3 marzo all’attrice di Doc – Nelle tue mani tocca “parcheggiare” temporaneamente la sua BMW per confrontarsi con una giuria decisamente più imprevedibile dei sensori di parcheggio: quella dei bambini. Matilde Gioli è infatti annunciata tra gli ospiti della prima puntata di Stasera a letto tardi, il nuovo show di Rai 2 condotto dai The Jackal.

Insieme a Carlo Conti e al campione di salto in lungo Mattia Furlani, Matilde si mette in gioco rispondendo alle domande schiette e spontanee di un gruppo di piccoli protagonisti tra i 4 e i 10 anni. In uno studio trasformato in un laboratorio di sincerità, l’attrice è chiamata a superare le “missioni” ideate da Ciro, Fabio, Aurora e Fru per ottenere l’ironico “Patentino da adulto”. Un’occasione unica per vedere il volto umano e divertito di una delle dive più amate d’Italia, pronta a farsi sorprendere dalla saggezza dei bambini a colpi di candid camera e di un’intervista fuori dagli schemi.