L'auto di Max Angioni non ha bisogno di "urlare" per farsi notare: il SUV d'origine francese è la soluzione di riferimento del comico e conduttore de Le Iene

Ufficio Stampa DS/Getty Images L'auto di Max Angioni, conduttore de Le Iene, è un SUV "chic"

In auto Max Angioni non è come te lo aspetti. In barba al lusso convenzionale, per muoversi tra un set televisivo e un teatro, il comico ha fatto all-in sulla DS 7. Proprio così, il “folletto” di Como, che ha conquistato il palco di Zelig prima di approdare a Le Iene, ha gusti sobri al volante, nonostante per sua stessa ammissione il bolide dei suoi sogni sia una Lamborghini Urus, una “batmobile nel mondo reale”.

Quanto costa il SUV

La versione della DS 7, in vendita a prezzi di listino da 45.900 euro, scelta, in tinta total black, trasuda eleganza magnetica, quasi volesse bilanciare l’energia esplosiva e spesso surreale dei sketch messi in scena. Anche se in un’intervista a Drive Up ha sottolinea le difficoltà affrontate tra le vie urbane, i pro superano i contro, a cominciare dal comfort e dallo spazio a bordo.

Allo sbarco sul mercato nel 2017, sotto forma di Crossback, la DS 7 è l’emblema del savoir-faire francese. Una volta infilato piede a bordo, Max Angioni e i suoi compagni di viaggio possono apprezzare i materiali premium e la cura artigianale richiamante l’alta orologeria: dai tasti a “clous de Paris” ai sedili ventilati e massaggianti, il conducente si sente il benvoluto. Già ce lo immaginiamo Angioni dopo l’adrenalina di una puntata a Le Iene, mentre si immerge nel silenzio garantito dai vetri isolanti e dalle sospensioni DS Active Scan, capaci di leggere la strada in tempo reale così da adattarsi alle imperfezioni.

Tecnologia e versatilità: il SUV che non rinuncia a nulla

Sotto il vestito elegante, la DS 7 nasconde una base meccanica solida, condivisa con l’eccellenza della piattaforma EMP2. Il motore diesel BlueHDi 130, un punto di riferimento in termini di efficienza e regolarità sulle lunghe tratte, assicura consumi molto contenuti.

In alternativa, è disponibile la variante E-Tense, ovvero la plug-in hybrid, con potenze che spaziano dai 225 CV fino ai 360 CV della versione 4×4. Quest’ultima, una “belva” silenziosa, vanta uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 5,6 secondi e offre, al tempo stesso, un’autonomia elettrica urbana vicina agli 80 km. Con un bagagliaio generoso da 555 litri, la DS 7 è anche una campionessa di praticità: c’è spazio in abbondanza per i costumi di scena, i testi dei monologhi e tutto l’occorrente per una vita vissuta a tutto gas tra Milano e il resto d’Italia.

La compagna di viaggio del conduttore de Le Iene

Il successo di Max Angioni sta nella sua capacità di essere originale senza mai risultare forzato. La DS 7 riflette esattamente questo spirito, indicata per distinguersi dalla massa dei SUV a catena, mantenendo, però, la sostanza. Il sistema di infotainment DS IRIS, comprensivo di schermo ad alta risoluzione e integrazione smartphone totale, permette a un creativo come lui di gestire chiamate, messaggi e magari appuntarsi un’idea per una battuta dell’ultimo minuto in totale sicurezza.

Non è esagerato, dunque, definire la DS 7 nera di Max Angioni un esercizio di stile. Tra i risultati raggiunti, lo Sport Utility d’oltralpe può “dire” di avere scalato le classifiche del gradimento di uno dei nuovi volti della comicità italiana, che sceglie di viaggiare in prima classe con discrezione.