Ufficio Stampa BMW/Getty Images Kylian Mbappé ottiene la patente di guida: l'attaccante del Real Madrid opta per un'auto elettrica

Lo avevamo visto sfrecciare solo sul rettangolo verde. Da adesso basta: Kylian Mbappé volerà anche in auto dopo il conseguimento della patente, a pochi mesi dal suo 27esimo compleanno.

Quanto costa l’elettrica dell’attaccante del Real Madrid

Il segnale definitivo è arrivato dai social: alcuni video circolati nelle scorse settimane hanno immortalato Kylian al volante di una fiammante BMW i7 xDrive 60 – un missile su strada dal prezzo di 150.400 euro in Italia – nei pressi di Alcorcón, dove ha frequentato le lezioni pratiche. Tra i vicoli della cittadina spagnola, l’asso transalpino ha cercato di passare inosservato sotto lo sguardo vigile degli istruttori. Nonostante stia affrontando il percorso di recupero da un grave infortunio al ginocchio — una lesione che tiene col fiato sospeso pure la Nazionale francese in vista dei Mondiali della prossima estate — Mbappé ha deciso di sfruttare il tempo lontano dal campo per conquistare quell’indipendenza che persino sua madre, Fayza Lamari, gli suggeriva da tempo.

I numeri della berlina elettrica scelta da Mbappé dicono tutto: 544 CV di potenza, 745 Nm di coppia e uno scatto da 0 a 100 km/h coperto in soli 4,7 secondi. Non male per chi ha appena preso la licenza di guida, il neopatentato più ricco al mondo. La sua i7 può raggiungere i 240 km/h, una velocità che Kylian gestirà da adesso in poi in prima persona mentre recupera dall’infortunio per tornare a seminare il panico tra le difese avversarie.

Dalla passione per le Ferrari ai bolidi tedeschi

Dagli esordi fulminanti con il Monaco al passaggio record da 180 milioni di euro al PSG, fino all’approdo galattico al Real Madrid nell’estate del 2024, la vita di Mbappé è sempre andata a trecento all’ora. Eppure, paradossalmente, la necessità di guidare non era mai stata una priorità. Nemmeno le pressioni diplomatiche del presidente Emmanuel Macron, che tentò di trattenerlo a Parigi, erano riuscite a smuovere le sue abitudini di “passeggero eccellente”, fino a questo momento. In procinto di compiere i 27 anni (il 20 dicembre) il numero dieci di Valdebebas è pronto a prendere il comando non solo della squadra di Arbeloa nella corsa alla Liga e alla Champions contro i giganti del Manchester City, ma anche dei gioielli su ruote parcheggiati in garage.

Il parco auto di Mbappé mostra una passione genuina per l’eccellenza italiana, soprattutto a marchio Ferrari. Tuttavia, negli ultimi anni, il garage dell’asso transalpino ha accolto perlopiù bolidi tedeschi, complice la partnership strategica tra il Real Madrid e BMW, che dal 2022 è automotive partner ufficiale della Casa Blanca. L’intesa ha spinto il club spagnolo verso un percorso di mobilità più sostenibile e tecnologico, che culminerà nel debutto della Neue Klasse e della nuova iX3, modello già avvistato nei centri sportivi di mezza Europa. In passato, nell’ottobre del 2024, Kylian aveva messo le mani sull’imponente XM da oltre 5 metri di lunghezza, stavolta, però, la scelta è ricaduta sulla raffinata BMW i7 xDrive 60. Finita l’era dell’autista, il fuoriclasse dei Blancos si riprende la sua indipendenza. Quando gli salirà l’irrefrenabile voglia di mettere alla frusta i cavalli del suo garage, gli basterà girare la chiave.