La Mercedes Classe G guidata da Sofì dei Me contro Te è un fuoristrada dalla lunga storia, oggi venduto in Italia con un prezzo di partenza a sei cifre

Ufficio Stampa Mercedes/Getty Images L'auto di Sofì dei Me contro Te: il prezzo del fuoristrada

Si è fatto un gran parlare dei Me contro Te nelle ultime settimane. Senza che ci fossero nuovi film o canzoni di mezzo, la coppia più famosa del web è tornata sulle prime pagine per via del matrimonio celebrato il 5 settembre a Milano, seguito da migliaia di persone all’Unipol Dome e in streaming.

Le discussioni sono nate soprattutto dalla formula scelta per le nozze, trasformate in uno spettacolo aperto ai fan attraverso l’acquisto di un biglietto. Tanto clamore offre però l’occasione per sbirciare nel garage della coppia: in un video trapelato sulle principali piattaforme social, vediamo Sofì al volante di una Mercedes Classe G.

Una storia cominciata nel 1979

La Classe G affonda le proprie radici alla fine degli anni Settanta. La produzione iniziò nel 1979 e l’impostazione originaria privilegiava robustezza e capacità lontano dall’asfalto, caratteristiche rimaste parte dell’identità del modello nonostante la maturazione avvenuta nei decenni, riflessa anche sul prezzo, come naturale che fosse sua impostazione off-road era uno dei cardini della vettura fin dall’inizio.

Il prezzo citato nel video (risalente al 2024) stima 138.000 euro, ma oggi per entrare nel listino ne occorrono almeno 146.622 e la cifra sale a 169.899,60 euro per l’elettrica (che ha coinvolto Bradley Cooper nei panni di testimonial), fino a superare quota 209.000 euro nel caso della Mercedes-AMG.

Tra i tratti fedeli alle origini spicca la carrozzeria squadrata. Porte dalla superficie quasi verticale e passaruota pronunciati, nonché l’irrinunciabile ruota di scorta collocata sul portellone posteriore, hanno attraversato il tempo senza seguire troppo da vicino le mode del momento.

Progressivamente l’abitacolo è evoluto con tecnologie e finiture tipiche delle Mercedes di fascia alta, mentre la meccanica ha invece conservato diverse soluzioni dedicate alla guida fuoristrada.

Dalle origini spartane al lusso

Il contrasto tra l’aspetto muscolare e le dotazioni smart a bordo ha accompagnato buona parte della storia recente della Classe G. In principio badava soprattutto alla sostanza: robustezza e doti sullo sterrato precedevano il lusso attuale modello, proposto attraverso motorizzazioni e allestimenti molto differenti fra loro.

Diesel, benzina e le sportive Mercedes-AMG hanno ampliato nel tempo il catalogo della vettura. Nel 2024 la famiglia ha dato il benvenuto la G 580 with EQ Technology, prima interpretazione completamente elettrica dello storico fuoristrada. Una Classe G può nascondere sotto una carrozzeria molto simile configurazioni parecchio diverse, in modo da accontentare una platea ampia ed eterogenea, accomunata da possibilità di spesa importanti.

Il matrimonio di Luì e Sofì

Luì e Sofì sono tornati al centro dell’attenzione a settembre per il loro matrimonio all’Unipol Dome di Milano. La cerimonia civile è stata inserita in uno spettacolo aperto al pubblico, con circa 6.000 persone presenti e una diretta Twitch seguita da oltre 100.000 spettatori. I biglietti partivano da 48 euro e arrivavano a 110, oltre a un pacchetto da 250 euro per incontrare gli sposi.

Il matrimonio davanti a migliaia di spettatori paganti ha alimentato reazioni sui social e sui media. Luì e Sofì sono così tornati al centro dell’attenzione ben oltre il pubblico abituale dei Me contro Te, ma la Mercedes Classe G guidata da Sofì permette di spostare il discorso sul terreno automobilistico.