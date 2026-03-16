Michael B. Jordan trionfa alla notte degli Oscar 2026 e si conferma un vero esteta del volante: esploriamo ogni auto del suo garage, scrigno di lusso e potenza

Ufficio Stampa Ferrari/Getty Images Michael B. Jordan, stile da Oscar: le auto dell'attore

Il premio Oscar lo ha vinto solo nel 2026, ma la collezione di auto aveva già consacrato Michael B. Jordan come uno degli attori da tenere d’occhio. Fin dai primi importanti guadagni l’attore ha mostrato una passione per l’eccellenza motoristica, anche italiana, che non gli ha risparmiato anche alcuni problemi al volante, comunque puntualmente risolti. Che debba calcare il palcoscenico del Dolby Theatre o sfrecciare lungo le strade di Los Angeles, il suo stile resta inconfondibile, passando con disinvoltura dalle muscle car americane a sofisticate supercar.

Il mito della Ferrari 812

Domare certe belve richiede sangue freddo: Jordan lo ha imparato a proprie spese nel 2023 quando sulla sua Ferrari 812 Superfast è rimasto coinvolto in un incidente con una Kia. Anche se fortunatamente Michael non ha riportato dei seri danni, l’esemplare blu del Cavallino Rampante non ha avuto altrettanta fortuna. La più potente supercar fino ad allora mai prodotta dalla Casa con i suoi 800 CV e 718 Nm di coppia è rinata grazie al noto youtuber TheStradman, che l’ha acquistata all’asta per poi sottoporla a un restauro completo.

I 340.000 euro del prezzo originale non sono comunque nulla (si fa per dire…) in confronto ai 410.000 circa spesi da Jordan per la 812 GTS. La variante scoperta sancisce il ritorno del V12 spider in gamma dopo mezzo secolo e, con un tetto rigido retrattile che si apre in 14 secondi, rappresenta la quintessenza dell’auto da “star di Hollywood”: rumore assordante, prestazioni da urlo e quel glamour che solo una Ferrari a cielo aperto sa regalare.

Le altre auto dell’attore

Se la Ferrari è l’esuberanza, la Acura NSX (seconda generazione) è la scelta da palato fine. Spesso inserita nelle classifiche delle auto più sottovalutate degli ultimi anni, la NSX ha stregato anche Michael B. Jordan perché, pur non essendo appariscente come una Ferrari o una Lamborghini, regge il paragone tecnico. L’architettura ibrida — dove il V6 biturbo da 3.5 litri lavora in sinergia con tre motori elettrici — viene gestita dal sistema Sport Hybrid SH-AWD, garantendo al conducente una trazione integrale elettrica e un torque vectoring millimetrico da 573 CV totali. Nonostante raggiunga i 307 km/h di velocità massima, ha una docilità tale da poter essere guidata ogni giorno nel traffico.

Negli spostamenti quotidiani all’insegna del massimo comfort Michael B. Jordan si affida alla Range Rover SV Autobiography. Sedili executive reclinabili e finiture di pregio definiscono il salotto viaggiante, massima espressione del lusso britannico spinta da un vigoroso V8 da oltre 500 CV. Oltre all’ammiraglia di rappresentanza, nel garage spicca la concretezza dell’INEOS Grenadier. Il fuoristrada, nato in sostituzione del vecchio Defender, monta motori BMW e sfrutta un telaio a longheroni con assali rigidi per superare fango e rocce in tranquillità.

Esprime profonde radici americane un altro pezzo della collezione di Jordan quale la Chevrolet Camaro SS. Molti proprietari scelgono di personalizzarla in stile “blacked-out”, con vernice e cerchi total black che ne accentuano l’aspetto aggressivo. A bilanciare la forza bruta interviene la raffinatezza dell’Audi R8 scelta nella versione V10 da 525 CV: qui sono la trazione integrale quattro e l’iconico telaio in alluminio a definire un’esperienza di guida diametralmente opposta.

La consacrazione alla notte degli Oscar 2026

La notte degli Oscar 2026 ha consacrato una volta per tutte Michael B. Jordan nel gotha cinematografico. Decretato miglior attore per l’interpretazione duale dei gemelli Smoke e Stack nel film I peccatori – Sinners di Ryan Coogler, l’attore ha dedicato la statuetta alla madre e reso omaggio alle leggende afroamericane che lo hanno preceduto, da Denzel Washington a Sidney Poitier. Proprio come le sue auto, anche lui ha una classe senza tempo.