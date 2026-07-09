Ufficio Stampa Audi/Getty Images

Una prestazione dopo l’altra, tutti hanno imparato a rispettarlo. Anche quando le grandi squadre sembravano avergli voltato le spalle, Michael Olise non ha mai smesso di crederci e la platea del Bayern Monaco si è rivelata la più adatta per la consacrazione internazionale. Attualmente impegnato con la Francia al Mondiale 2026, l’esterno offensivo può godersi il frutto dei suoi sforzi a bordo dell’Audi RS e-tron GT performance, un’elettrica da oltre 900 CV che fa capire la tanta strada percorsa.

Supercar in abito da gran turismo

Nel giro di pochi anni il calcio si è evoluto in modo radicale. Per farsi valere oggi, la qualità pura deve convivere con intensità e letture continue. La RS e-tron GT performance sembra un po’ figlia della stessa corrente di pensiero: non prova a imporsi attraverso il rombo del motore termico, ma scarica a terra prestazioni da supercar con una meccanica completamente elettrica.

Il prezzo da 175.400 euro può rappresentare una barriera insormontabile. Del resto, la berlina sportiva tedesca mira a un pubblico molto selezionato. Concepita da gran turismo, ha quattro porte e un abitacolo utilizzabile, elegante a sufficienza da farne quasi dimenticare le prestazioni, fino al momento in cui il conducente non preme sull’acceleratore.

La potenza massima arriva a 843 CV, che diventano 925 CV in modalità boost. Ma un altro dettaglio fa rende ulteriormente chiaro il carattere della vettura: lo 0-100 in 2,9 secondi, smentendo la vecchia percezione di elettriche piatte e senz’anima. In rettilineo l’Audi RS e-tron GT performance saprebbe mettere in difficoltà tante rivali , un po’ come quando Olise decide di regalare una delle sue “sgommate” nei pressi delle aree di rigore avversarie.

In una concessionaria, magari accostata a una R8, l’Audi scelta da Olise sembra quasi tranquilla. Eppure, il cofano basso e le carreggiate larghe comunicano la forza di una vettura sinuosa da ferma e feroce appena si muove. Ammirata dalla giusta angolazione, la RS e-tron GT performance calza bene a Olise. Oltre alle doti atletiche fuori dal comune, il transalpino mostra una predisposizione innata nel rompere le linee, nel creare la superiorità numerica aprendo anche le difese più chiuse.

Il modello di Ingolstadt evita di girare a vuoto. Spiega poco, passa subito ai fatti, supportata dalla trazione integrale, una nota tecnica che le vale partenze fulminee, mentre la natura da gran turismo riduce lo stress. Guarda al presente, meno ostentata, però, dei bolidi di alcuni colleghi, ad esempio del collega di reparto Kylian Mbappé, orgogliosamente in possesso di una Ferrari.

Francia-Marocco: rivincita mondiale

Reduce da una stagione da protagonista con il Bayern Monaco, il torneo può diventare per Michael Olise lo scenario corretto a confermare il salto definitivo tra i big. Lo potrà dimostrare questa sera contro il Marocco nei quarti di finale del Mondiale 2026. Se la selezione guidata da Didier Deschamps parte con i galloni da favorita, l’undici marocchino vorrà ottenere la rivincita della semifinale iridata di quattro anni fa, che vide i Blues uscire vincitori per 2-0. Starà al campo dire chi è il più forte. E lì, come sempre, il prezzo dell’auto non conta più.